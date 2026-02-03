Будет 24 часа: в FT раскрыли детали плана союзников Украины на случай нарушения перемирия Россией

Украина вместе с западными партнерами прорабатывает сценарии действий в случае нарушения страной-агрессором Россией возможного соглашения о прекращении огня. Среди вариантов, в частности, рассматривается участие американских военных.

Об этом сообщает Financial Times. По информации информированных источников, этот план неоднократно обсуждали в последнее время во время консультаций между украинскими, европейскими и американскими чиновниками.

Механизм реагирования в случае срыва перемирия Россией

Согласно предложению, в случае нарушения Россией режима прекращения огня предусмотрено реагирование в течение 24 часов. Сначала речь идет о дипломатическом предупреждении, а при необходимости действия Сил обороны Украины с целью восстановления перемирия.

Если боевые действия будут продолжаться и после этого, Украина вместе с партнерами перейдет ко второму этапу – привлечения сил так называемой "коалиции решительных", в которую входит большинство стран ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

В случае дальнейшей эскалации через 72 часа после первого нарушения должен быть задействован скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, в частности с участием военных Соединенных Штатов.

Напомним, 1 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров в трехстороннем формате. По его словам, они состоятся 4 и 5 февраля. Как и в прошлый раз, украинская делегация встретится с представителями России и США.

Как писал OBOZ.UA, ранее западные медиа заявили, что встреча делегаций из Украины, РФ и США, состоявшаяся в Абу-Даби в пятницу, 23 января, не привела к каким-то весомым результатам. Как и раньше, никакого компромисса в вопросах территорий стороны не достигли.

