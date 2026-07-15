"Будем поставлять газ": в МИД Болгарии оправдались перед Украиной из-за выхода из "коалиции желающих"

Болгария объяснила свое решение покинуть "коалицию желающих" тем, что считает дипломатию одним из ключевых путей к завершению войны в Украине. В то же время София заверила, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности помогать в энергетической сфере, продолжит поддерживать санкции против России и заинтересована в сотрудничестве в сфере производства беспилотников.

Видео дня

Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова на пресс-конференции в Киеве 15 июля. По её словам, достижение устойчивого мира в Украине требует более активного использования дипломатических механизмов.

Болгария назвала другой путь к миру

Отвечая на вопросы журналистов о выходе Болгарии из "коалиции желающих", Петрова подчеркнула, что ее страна считает: для достижения мира необходимо действовать сразу по нескольким направлениям. По её словам, речь идет о поддержке Украины, усилении экономического давления на Россию и активизации дипломатических усилий.

"Есть много политических составляющих, над которыми нам нужно работать, чтобы этого добиться. Продолжать поддержку Украины, принимать действенные экономические меры против России, а также развивать дипломатический трек, который, собственно, заставит обе стороны сесть за стол переговоров. Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", — сказала глава болгарского МИД.

Она подчеркнула, что выход Болгарии из "коалиции желающих" не означает отказ от поддержки Украины. По её словам, страна и впредь будет поддерживать дипломатические инициативы по прекращению войны, участвовать в санкционной политике Европейского Союза и оказывать поддержку Киеву в пределах своих возможностей.

"Как наша страна, мы должны играть свою роль в том, чтобы поддерживать Украину в рамках наших возможностей, в том числе оказывать разнообразную поддержку на европейском уровне, участвовать и принимать следующий пакет санкций, когда они действительно эффективны и наносят экономический ущерб России, а также поддерживать любые дипломатические усилия", — заявила министр.

Болгария будет поставлять Украине газ

Отдельно Петрова подчеркнула, что София продолжит поддерживать Украину в энергетической сфере.

По её словам, географическое положение Болгарии позволяет использовать её в качестве одного из ключевых маршрутов для поставок энергоресурсов.

"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставок газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", — отметила глава болгарского МИД.

София заинтересована в сотрудничестве в рамках Drone Deal

Министр иностранных дел Болгарии также приветствовала начало сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в рамках Drone Deal, которое предусматривает развитие совместного производства беспилотников.

По словам Петровой, Болгария заинтересована в развитии этого направления и готова присоединяться к соответствующим проектам в рамках европейской инициативы.

"Это направление, к которому мы проявляем очень большой интерес и которое хотели бы развивать также в двустороннем формате. Но если соответствующая европейская структура уже существует, мы можем двигаться дальше именно в её рамках", – подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Болгария вышла из состава "коалиции желающих" — группы стран, поддерживающих Украину против российской агрессии. По словам премьер-министра страны Румена Радева, София выступает за "прагматичные" отношения с Кремлем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!