Буданов становится менеджером политических процессов, – эксперт

Руководитель ОП Кирилл Буданов постепенно расширяет свою роль, уделяя все больше внимания внутриполитическим процессам и работе с парламентом.

Об этом заявил политический эксперт и политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, Буданов сейчас активно включается в сложное направление политического взаимодействия, в частности налаживание коммуникации с парламентскими фракциями и комитетами в Верховной раде.

Постернак подчеркнул, что речь идет о трансформации роли чиновника: "Он учится быть больше, чем офицером и Героем Украины. Он учится быть менеджером политических процессов".

Отдельно эксперт отметил, что парламентский трек является одним из самых сложных в системе государственного управления.

"Работа с парламентом – это один из самых тяжелых и серьезных треков. А самых тяжелых проблем он не чурается и пытается интегрироваться в их попытки решения", – отметил Постернак.

Активизация Буданова во внутренней политике, по оценкам специалиста, может быть связана с необходимостью обеспечить поддержку ключевых решений в Верховной раде – в частности, в сфере экономики, бюджета и международных обязательств Украины.

Эксперт также обратил внимание, что эффективное взаимодействие между ветвями власти является критическим условием для продвижения реформ и стратегических решений, особенно в условиях войны и евроинтеграции.

Напомним, ранее Кирилл Буданов присоединился к встречам с руководством Верховной Рады и лидерами фракций, где обсуждались вопросы координации между ветвями власти и принятия стратегических решений государства.