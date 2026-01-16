Британия не разделяет позицию Франции и Италии по переговорам с Путиным: в Politico раскрыли детали

Великобритания не разделяет позицию Франции и Италии относительно возможного восстановления прямых контактов Европы с российским диктатором Владимиром Путиным. В Лондоне отмечают, что Москва не демонстрирует реальной заинтересованности в достижении мира.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в интервью изданию Politico. Она отвергла предложения, которые звучали со стороны лидеров в Париже и Риме, о возможности возвращения к дипломатическому диалогу с Владимиром Путиным. По ее словам, любые шаги в этом направлении должны основываться на четких сигналах со стороны России, которых пока нет.

Глава британского МИД заявила, что на данный момент она не видит подтверждений того, что российский диктатор готов к реальным мирным переговорам или к началу содержательных обсуждений. Именно поэтому, она убеждена, что преждевременное дипломатическое сближение является необоснованным.

Купер подчеркнула, что сейчас дипломатические усилия сосредоточены вокруг Украины и ее ключевых партнеров. Она отметила, что Украина совместно с США, при поддержке европейских стран, работает над подготовкой мирных инициатив, включая вопросы гарантий безопасности.

В то же время, если Россия и в дальнейшем не будет готова к диалогу, министр считает необходимым не уменьшать, а наращивать давление на Москву. Речь идет как об экономических ограничениях, так и о дальнейшей военной поддержке Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Евросоюзе намерены создать новую стратегию европейской безопасности и обороны. Документ будут готовить в течение первого полугодия текущего года. Более того, к разработке документа будут привлекать Украину.

Также напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной и в долгосрочной перспективе Евросоюзу придется восстановить баланс в отношениях со страной-агрессором. По словам канцлера, эти тезисы он считает универсальными для всей страны, а не привязанными к региону выступления.

