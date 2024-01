Прошел один год и триста десять дней войны. Сегодняшних карт ISW пока нет, но и без них я почти уверен, что ничего радикально нового на фронте не случилось.

Сегодня лондонская газета The Times опубликовала статью (в том числе со ссылкой на анонимного инсайдера из британского правительства), в которой говорится, что Великобритания, совместно с ведущими странами Евросоюза, разрабатывает план, который поможет Украине выиграть войну против России даже если США полностью прекратят свою помощь (например, в случае победы Трампа).

Я правда не очень понимаю, откуда такая уверенность, что Трамп прекратит помощь Украине. Из того, что он делал в отношении Путина во время своего президентства, я такого вывода сделать не могу. Скорее, я бы так подумал про Обаму, который полностью капитулировал перед Путиным во время крымско-донбасского кризиса 2014-15 годов.

И, кстати, в настоящий момент никаким Трампом в Белом Доме еще не пахнет, а американская помощь уже прекратилась. И случилось это во время правления верного соратника Обамы - Байдена (который сам себя перехитрил со своими интригами в Конгрессе).

Но не буду цепляться за слова. Важно другое: The Times пишет, что Европа и Великобритания полны решимости продолжать помощь Украине в одиночку, без Америки. И не просто помогать, а так помогать, чтобы Украина победила (!) в этой войне.

Это не мои выдумки! Именно так и написано в статье: "...they can help Ukraine win its war against Russia without the US…" - они могут помочь Украине выиграть эту войну против России без США.

Британцы и европейцы не строят иллюзий. Они понимают, что у Украины нет сил провести решительное наступление и разгромить путинскую армию. Еще они понимают, что и их собственные возможности помочь Украине тоже ограничены. Во всяком случае, в 2024 году. Но они также уверены в том, что таких возможностей нет и у Путина.

Более того, они считают, что в таком режиме мобилизации экономики и финансов Путин сможет держать Россию еще год - полтора. Потом неизбежен спад и тогда у Украины и ее друзей появится окно возможностей для того, чтобы одержать победу.

Поэтому сегодня задача формулируется следующим образом: необходимо обеспечить Украину таким количеством оружия и денег, чтобы она смогла удержать фронт в течении всего 2024 года. А уже потом, в 2025 году, начинать планировать победу.

Газета даже приводит цитату из высказываний британского правительственного чиновника: "Гораздо легче поддерживать Украину в обороне, способную защитить достигнутые ею успехи, чем переходить в наступление. По крайней мере, что касается этого, я думаю, что мы вполне уверены в долгосрочной перспективе",

Не спрашивайте почему они так считают. Я не знаю. Но в этой статье написано, что так считают в британском правительстве. И эта та стратегия, которая будет ими реализовываться. И вроде бы даже они заручились поддержкой, как любят говорить англичане, "континентальной Европы" (как-будто есть еще какая-то другая).

The Times газета правого толка, солидная и пользуется только проверенными источниками. Поэтому я думаю, что она пишет то, что реально обсуждается как в британском кабинете министров, так и в Европе. И это для меня - хороший сигнал. Наверное, украинцы ожидали большего - но что есть, то есть.

Плохая новость состоит в том, что война, по мнению европейских чиновников, скорее всего в этом году не закончится, а хорошая новость состоит в том, что Британия и Европа не оставят Украину при любом раскладе и сделают все, чтобы она не проиграла этой войны, а напротив - победила в ней.

Я бы такой сценарий рассматривал как базовый и на месте украинцев все свои жизненные планы строил исходя из него. Если же Байден все-таки дожмет Конгресс и Украина получит эти многострадальные 60 млрд. - это будет прекрасный бонус, который просто приблизит украинскую победу. (Кстати в том, что Европа, так или иначе, выделит свои 50 млрд. у всех экспертов сомнений нет).

Что может сорвать этот план и заставить Европу отказаться от поддержки Украины? Обострение ближневосточного конфликта, втягивание в него "Хезболлы" или даже самого Ирана? Вряд ли это приведет к тому, что Европа будет как-то серьезно задействована в этой войне. Это будет головная боль Америки. Равно как и обострение тайваньской проблемы - тоже никакого прямого вмешательства Европы в виде поставок оружия или выделения финансов не потребует.

Обострение этих двух проблем лишь снизит вероятность американской помощи Украине, но описанный выше базовый сценарий вообще базируется на полном ее отсутствии, поэтому и в этом случае ситуация в Украине останется под контролем. Так что то, что пишет The Times выглядит очень убедительно и реалистично.

Стратегия истощения России выглядит не очень привлекательно с точки зрения потерь Украины, которые неизбежно в связи с этим возникают, но это лучше, чем ничего.

К тому же, у этой стратегии есть одно важное достоинство перед сценарием быстрого разгрома путинской группировки в Украине: обессиленная Россия, даже возглавляемая Путиным (или таким же как он параноиком), будет намного безопаснее, чем Россия хоть и получившая по зубам, но еще полная сил и амбиций.

Разумеется, мы все будет внимательно и заинтересованно следить за дебатами в Конгрессе США. Начиная с 9 января, когда конгрессмены вернутся с каникул и шоу продолжится. И все что я сегодня написал, и что пишет The Times, важно лишь для понимания того, что даже в самом худшем случае, если Америка предаст Украину, есть вполне позитивный сценарий, который приведет нас к победе.

В Израиле, ровно в полночь ХАМАС отметил наступление нового года массированным залпом ракет по центру и югу Израиля. Большинство ракет были сбиты батареями "Железный купол". Но кое-где в черте населенных пунктов упали обломки ракет.

Через 15 минут военное крыло ХАМАСа взяло на себя ответственность за ночной обстрел. Террористы заявили, что выпустили по центру Израиля 20 ракет, в том числе ракеты большой дальности М-90, способные поражать цели на расстоянии 90 км.

Хотя ракетный залп был отражен и никто не пострадал, этот обстрел показал, что и через почти три месяца войны ХАМАС сохраняет контроль за своими подразделениями, по-прежнему имеет значительный арсенал ракет и способность запускать их, - и это несмотря на то, что большая часть сектора Газа уже оккупирована ЦАХАЛом.

Следовательно, нужно продолжать давить ХАМАС, поскольку никаких шансов на то, что они сами успокоятся - нет. Как тут не вспомнить цитату из басни Крылова "Волк на псарне":

"Ты сер, а я, приятель, сед,И волчью вашу я давно натуру знаю;А потому обычай мой:С волками иначе не делать мировой,Как снявши шкуру с них долой".

