Британия готова предоставить свои истребители союзникам, которые отправят Украине советские самолеты – Уоллес

Британия готова отправить свои боевые самолеты союзникам в Европе, которые взамен могут передать Украине старые истребители. Речь идет о советских МиГ-29 или Су-24.

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Об этом заявил заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Times Radio 24 февраля. По его словам, быстрый способ для Украины "получить выгоду от истребителей" – это поставки из европейских стран Европы, у которых есть советские военные самолеты.

"Если они (союзники. – Ред.) захотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители для обеспечения их безопасности", – сказал Уоллес.

Глава минобороны Британии добавил, что в краткосрочной перспективе Лондон не сможет предоставить свои истребители Украине. Он пояснил, что Eurofighter Typhoon будут слишком сложными для украинских пилотов и потребуют размещения сотен британских военных для их поддержки.

"Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах. Чтобы использовать "Тайфуны" нам нужно будет отправить 200 человек персонала, и мы не собираемся этого делать… на данном этапе", – сказал Уоллес.

По его словам, армии восточной Европы "уже научены воевать по-натовски, а Украина – нет".

Воллес добавил, что РФ вынуждена была применить "подход мясорубки" после того, как ее войска не смогли совершить прорыв в Украине, и несет "огромные потери" при очень незначительном захвате территории.

Британия работает над восстановлением своих запасов боеприпасов, которые были истощены после вторжения России в Украину, говорит министр.

"Эта война в Украине и то, как воюет Россия, показали всему Западу, что наши запасы за последние три десятилетия часто несли на себе основную тяжесть сокращений обороны, и мы должны их пополнять", – сказал Уоллес Sky News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия рассматривает возможность передачи истребителей Украине, однако, как заявил премьер страны Риши Сунак, прежде украинские летчики должны обучиться "использовать самые современные самолеты".

При этом в Британии уже началось обучение украинских пилотов на самолетах НАТО. Король Чарльз III посетил воинов ВСУ, которых в юго-западной Англии учат атаковать позиции противника.

В Офисе президента Украины полагают, что Британия может стать первой из стран, кто передаст Украине истребители.

23 февраля бывший британский премьер Борис Джонсон призвал Лондон "сломать лед" и передать Киеву боевые самолеты.