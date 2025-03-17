Британия готова бессрочно разместить войска в Украине для гарантии мира – The Times

Великобритания рассматривает возможность долгосрочного размещения международных миротворческих сил в Украине для поддержания мира и предотвращения новой агрессии со стороны России. Речь идет о 30 000 солдатах из нескольких стран, включая Британию.

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Премьер-министр Кир Стармер заявил, что готов взять на себя бессрочное обязательство по развертыванию военного контингента на "столько, сколько потребуется", чтобы обеспечить стабильность в регионе. Об этом пишет The Times.

"Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах. Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", – заявил источник в правительстве, назвав британское развертывание войск "бессрочным".

Ожидается, что общая численность международных миротворческих сил может составить 30 000 человек, а к инициативе, кроме Великобритании, могут присоединиться Франция, Турция, Канада и Австралия. Представители оборонных ведомств по "коалиции желающих" встретятся в Лондоне на этой неделе, чтобы согласовать детали размещения войск. Еще ряд стран готовы помочь оружием и материально-техническим обеспечением.

Пока нет четкого ответа, будут ли миротворцы иметь право применять оружие в случае российского нападения, – этот вопрос еще не обсуждается. По словам чиновников, развертывание войск возможно только после заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать контролируемое прекращение огня на суше, в воздухе и на море.

Россия неоднократно заявляла, что не согласится на присутствие иностранных сил в Украине, однако западные лидеры отмечают, что решение будет приниматься исключительно Киевом. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Москва не имеет права диктовать Украине, каких союзников приглашать на свою территорию.

Окончательная реализация этого плана зависит от позиции Вашингтона. Стармер заявил, что не будет вводить британские войска без гарантий безопасности со стороны США, однако администрация Дональда Трампа пока избегает прямых обязательств. В Белом доме считают, что экономические рычаги влияния, в частности, соглашения между США и Украиной, могут сдерживать Россию без дополнительных военных обязательств.

Ожидается, что на этой неделе президент Трамп проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу предложенного 30-дневного прекращения огня с Украиной. План предусматривает прекращение огня на суше, в воздухе и на море, чтобы можно было легко отслеживать любые потенциальные нарушения со стороны России. После этого последует полное прекращение огня на всей линии фронта. Западные войска могут быть направлены в Украину после заключения мирного соглашения в "ключевые точки".

В свою очередь премьер-министр Британии утверждал, что Путину нельзя доверять. Он обвинил диктатора РФ в "играх" после того, как тот задержал обязательство по 30-дневному прекращению огня.

На пресс-конференции на Даунинг-стрит Стармер сказал, что "мир нуждается в действиях сейчас" и что во время разговора, в котором принимали участие Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, были взяты "новые обязательства" по поддержанию мира и усилению санкций против России. Отвергая подход Путина "да, но" о предложенном прекращении огня с Украиной, премьер-министр сказал, что российскому президенту "рано или поздно" придется вести переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд европейских стран уже согласились на привлечение своих войск к миротворческой миссии в Украине. Свою готовность отправить войска в Украину выразили Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, а также Дания.

Ранее стало известно о том, что Австралия открыта для рассмотрения любых запросов по поводу участия в миротворческой миссии в Украине.

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