'Украина – суверенное государство': Макрон заявил, что разрешение России на размещение миротворцев не нужно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе отправки миротворческого контингента в Украину можно обойтись без согласия России. Он подчеркнул, что Украина – суверенное государство, и мнение страны-агрессора РФ здесь неважно.

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Об этом он сказал в интервью Le Parisien. По его словам, франко-британский план поддержки Украины, который сейчас завершают, уже заинтересовал "несколько стран".

Макрон отметил, что цель состоит не в том, чтобы иметь "массу" солдат, ведь самая большая европейская армия – это украинская. Речь же идет о "развертывании нескольких тысяч военных от каждой страны в ключевых точках".

В военных сценариях фигурируют такие города как Киев, Одесса и Львов. Политик добавил, что европейские войска необходимы для выполнения обучающих программ и демонстрации партнерами долгосрочной поддержки.

Вместе с тем президент Франции подчеркнул, что решение о введении миротворцев не нуждается в согласии российского диктатора Путина.

"Украина суверенная, если она просит союзные войска быть на ее территории, то согласовывать это или нет – не дело России", – заявил Макрон.

В интервью он указал, что развертывание войск в Украине (по завершении горячей фазы войны) на основе добровольной коалиции является первым из четырех основных элементов гарантий безопасности. Тремя другими французский лидер назвал: немедленную военную поддержку Украины (поставка оружия и военного оборудования "в соответствии с текущими потребностями"); создание нового формата украинской армии (что позволит ей противостоять любым внешним угрозам); всеобщее усиление европейской обороны.

По данным Le Parisien, Франция уже рассматривает запрос Украины на поставку дистанционно управляемых ракет и дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" начала "операционную фазу" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. Он анонсировал, что на новой встрече союзников 20 марта стороны будут говорить уже о конкретных шагах.

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