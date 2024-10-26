'Боже, как прекрасна Россия, давайте обнимемся с Путиным': Огрызко объяснил, почему на самом деле саммит БРИКС провели в РФ

Кремлевские пропагандисты пытаются преподнести саммит БРИКС в Казани как "безумный дипломатический успех", однако на самом деле практический результат страна-агрессор от этого саммита не получила. Более того, присутствие на мероприятии лидеров стран Глобального Юга не означает, что они готовы поддерживать идею диктатора Путина по созданию антизападной коалиции.

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При этом итоговая декларация саммита не содержит никакой конкретики. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, саммит БРИСК провели в РФ лишь потому, что в этом году страна-агрессор председательствует в этой межправительственной организации.

"То есть это не то, что вдруг все подумали: боже, как прекрасна Россия, давайте поедем, обнимемся с Путиным. Это просто формальность, которая сейчас пришлась на российское председательство. Собрались там действительно более 30 руководителей государств и правительств, что российская пропаганда преподносит как безумный успех. Собрались, пообнимались, опозорились некоторые псевдолидеры, такие как генсек ООН и так далее. Но если убрать внешний эффект, то практический результат Москва от этого саммита не получила", – заявил Огрызко.

Бывший глава МИД подчеркнул, что результатом любой конференции такого уровня должна быть итоговая декларация, но по результатам саммита БРИСК коммюнике содержит только общие, ни к чему не обязывающие фразы. Огрызко отметил, что в декларации нет ни одного слова, которое было бы подтверждением того, что участники саммита поддерживают российскую агрессию.

"Так что результат пропагандистский для России есть, это да. Они будут это продавать в основном внутри страны как колоссальный успех, как то, что никакой международной изоляции нет. Но с практической точки зрения и влияния на внешний мир я чего-то такого, чего можно было опасаться, не увидел", – объяснил Огрызко.

Кроме того, он добавил, что попытки России создать антизападную коалицию пока остаются ее собственными желаниями. Огрызко заявил, что ни Китай, ни Индия не намерены разрывать отношения с ЕС и США. В то же время Китай остается единственным источником, из которого РФ может каким-то образом наполнять бюджет.

"Да и вряд ли можно ожидать, что Китай и Индия будут идти, так сказать, в одной упряжке. Это тоже абсолютно наивная искусственная конструкция, которая разве что в голове этого безумного диктатора Путина до сих пор существует. Поэтому можно рисовать любые схемы, рассказывать о любых концепциях многополярного мира и другой политический бред, но пока подавляющее большинство тех же стран Юга прекрасно понимает, что они против Запада сыграть не смогут или сыграют себе в минус", – заявил Огрызко.

Также бывший министр объяснил, что у каждого лидера была своя причина приехать на саммит БРИСК в Россию. Однако это не касается генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Огрызко считает, что его визит в РФ является свидетельствует о глубоком кризисе ООН.

"Организация, которая задумывалась как обеспечивающая международный мир и безопасность, сегодня практически подыгрывает то России в агрессии против Украины, то арабским экстремистам в их борьбе с Израилем. То есть эта структура сама себя пережила. Поэтому ничего удивительного нет в том, что руководитель этой структуры живет в совершенно ином мире, не имеющем ничего общего с реальностью", – объяснил Огрызко.

Напомним, визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС вызвал волну негодования среди политиков и дипломатов на Западе. Особенно их поразил тот факт, что на украинский Саммит мира генсек ООН не приехал, но присоединился к мероприятию российского диктатора и преступника.

После этого Гутерреш предпринял нелепую попытку оправдаться за поездку на саммит БРИКС в российской Казани. Также он выдал свое объяснение по поводу встречи с военным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд.

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