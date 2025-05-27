'Боятся, как чумы': Огрызко назвал вопрос по России, который пугает политиков на Западе

После последнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, Россия начала еще больший террор Украины. Со своей стороны американская сторона в лице специального посланника Кита Келлога в очередной раз призвала Москву прекратить войну, а сам глава Белого дома в своем заявлении назвал Путина сумасшедшим и предупредил, что президенту РФ не стоит посягать на захват всей Украины, потому что в итоге Россия тоже может развалиться.

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В то же время европейские политики даже боятся ставить вопрос о распаде России, поскольку считают, что это какая-то "священная страна". Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Что сказал Трамп (в своем заявлении – Ред.)? Что если Путин продолжит ставить своей целью захват всей Украины, то сама Россия развалится. И эта часть заявления мне, честно говоря, понравилась больше всего. Потому что впервые на таком высоком политическом уровне упоминается тема, которую западные правительства, западные политики в принципе даже боятся обсуждать. И это может быть хорошим сигналом для других задуматься над этой темой. Я думаю, что такая идея, поданная от Трампа, может для нас быть вполне позитивной и хорошим знаком. Сейчас, к большому сожалению, западные политики боятся, как чумы, даже ставить вопрос о том, что Россия должна развалиться. Они говорят о чем угодно – сценарии для Украины: южнокорейский, грузинский, немецкий. Но нет ни одного сценария в отношении самой России. Почему? Потому что они считают, что Россия – это какая-то "священная индийская корова", к которой нельзя прикасаться", – пояснил Огрызко.

Что касается фразы Трампа, то по мнению эксперта, это может стать хорошим сигналом для других и тогда и вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего Североатлантического пространства будет в конце концов решен. Однако пока особых изменений в позиции США нет. Также экс-министр иностранных дел Украины считает, что страну-агрессора нужно изолировать и заставить закончить войну.

"То, что Путина и Россию надо изолировать и "уменьшить" РФ, таким образом обеспечив спокойствие на планете, понимает много мировых лидеров. Но, опять же, одно – заявлять, а совсем другое что-то делать. США отказались от анонсированных ранее планов по санкционному давлению. Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, в Вашингтоне не верят, что можно заставить Москву компромиссами через санкции, и опасаются, что Путин выйдет из переговоров из-за давления", – отметил Огрызко.

Поэтому будет ли Трамп делать что-то конкретное в отношении Москвы, по мнению эксперта, зависит от двух ключевых факторов. Первым является внутренний. Если умеренные представители обеих партий и республиканцев, и демократов начнут оказывать давление на Трампа с требованием прекратить безответственную риторику в отношении Путина, ситуация может измениться.

И если к ним присоединятся представители американского военно-промышленного комплекса, для которых конфликт с Европой и Украиной из-за действий Трампа является невыгодным, тогда продолжать "дружеские разговоры с российским диктатором" ему станет значительно труднее.

"Ведь если он начнет бить по Европе и по Украине своими абсолютно неадекватными заявлениями, называя Европу "хуже Китая", – Европа начнет развивать собственное оружейное производство. А с чем тогда останутся американские производители оружия, которые сейчас продают преимущественно в европейские страны? Они останутся ни с чем. Выгодно ли им это? Думаю, что нет. А оружейное лобби в США – это чрезвычайно мощная сила. Ни один президент не может полностью игнорировать их интересы", – пояснил Огрызко.

Второй фактор – внешний, то есть давление со стороны европейских стран. Несмотря ни на что, Европейский Союз четко заявил, что в случае введения США 50% тарифов, Европа ответит зеркально. И Трамп сделал шаг назад и предложил начать переговоры до начала июля.

"То есть Трамп чувствует давление – как внутреннее, так и внешнее. И это дает нам определенную надежду на то, что в какой-то момент – особенно сейчас, когда уже все прямо говорят, что это не просто война, а террор, война против гражданского населения, – он будет вынужден изменить позицию. Это же не просто удары по военным объектам. Это убийства детей, семей, гражданских, разрушение инфраструктуры. И это, бесспорно, тоже не может не влиять", – резюмировал экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, Дональд Трамп якобы рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе. Накануне он раскритиковал диктатора Владимира Путина за массированные удары по Украине и не исключил, что введет против Кремля новые экономические ограничения.

В РФ считают, что президент США Дональд Трамп раскритиковал российские массированные обстрелы Украины из-за "эмоциональной перегрузки". Представитель Путина Песков сказал, что в РФ благодарны главе Белого дома за его мирные усилия.

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