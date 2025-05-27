Будет ли Трамп давить на Путина, зависит от двух основных факторов, и это дарит надежду для Украины. Интервью с Огрызко

Усилия Украины и Европы по завершению войны сталкиваются с жестким нежеланием Путина идти на реальное прекращение огня. Хотя Сенат США готов принять новые антироссийские санкции, с такой угрозой в адрес Путина выступили руководители верхней палаты Конгресса, однако, президент США Дональд Трамп наотрез отказывается применять в отношении России средства давления.

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Американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, россияне в ближайшие несколько дней подготовят документ, который будет указывать, что они требуют для прекращения огня.

"Думаю, что мы многое узнаем из содержания меморандума о мире", – считает Рубио.

Чего именно ожидает госсекретарь не понятно, но, кажется, что российский диктатор Владимир Путин уже дал прямой и четкий ответ относительно его видения "мирного процесса". Несколько дней подряд российские войска наносят масштабные и кровавые ракетные удары по гражданским объектам украинских городов, а Россия готовит крупномасштабное наземное наступление на нескольких направлениях.

25 мая президент США Дональд Трамп заявил, что "не доволен действиями Путина" после того, как Россия нанесла удары по десяткам украинских городов, разрушив любую надежду на скорое прекращение огня.

"Мы находимся в процессе переговоров, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам. Он убивает много людей. Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Мне это совсем не нравится" – написал Трамп. Позже он повторил критику в адрес российского диктатора.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, но с ним что-то случилось. Он совсем сошел с ума! Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если он это сделает, это приведет к падению России!", – отметил Трамп.

Вроде бы звучит как хорошая новость: Трамп заявил, что Путин сошел с ума, а дальнейшие шаги Путина по захвату Украины приведут к падению РФ. Но реально ли мы имеем изменение позиции американского президента в отношении России? Об этом пока рано говорить, ведь вполне реально может быть где-то так, что уже через несколько дней Трамп снова заявит, что "Путин отличный парень, с которым можно делать деньги, как только закончится эта кровавая баня, которая бы никогда не началась, если бы он был президентом". К сожалению, ценность высказываний американского лидера сейчас упала до неприличных значений, а искать в них позитив и рациональное зерно с каждым днем все сложнее.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Владимир Путин уже открыто демонстрирует свое жесткое нежеланием идти на реальное прекращение огня. Особенно Москва значительно укрепила свои позиции и усилила риторику после длительной беседы с Трампом. Путин уже говорит о том, что "буферная зона" должна охватить Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Черниговскую и Сумскую области, – фактически анонсируя начало наступления на эти области Украины с целью оккупации. Однако Трамп отказывается давить на Россию. На ваш взгляд, он принял эту путинскую "реальность" и теперь будет продавливать Украину и Европу к неприемлемым компромиссам, или же выйдет из процесса? Или все же будем надеяться на третий вариант – прозрение в отношении Путина и реальное давление на него. Ведь вот, например, Трамп дал понять, что недоволен ударами ВС РФ по Украине, заявив, что "ему не нравится то, что делает Путин в Украине" в последнее время. Назвал его его сумасшедшим и предположил, что Россия будет иметь проблемы из-за "желания захватить всю Украину".

– Основной вопрос не имеет однозначного ответа, потому что мы с вами не можем залезть ему в голову. А то, что эта голова нестандартная - я думаю, уже все поняли. И то, что в ней одновременно могут существовать параллельные идеи - мы это также неоднократно видели. Поэтому я бы больше говорил не о заявлениях, а о делах. Что, собственно, произошло после этого "прекрасного", "замечательного" разговора двух президентов? Вы правильно подчеркиваете: Путин начал еще больший террор. Сначала Соединенные Штаты, как воды в рот набрали - молчали первый день, второй день. Кстати, так же, как и в последние дни работы бывшей госпожи посла. Нынешняя временная поверенная также не выходит с четким осуждением этих варварских атак. Выступил спецпредставитель Келлог, сказав, что он призывает прекратить войну. Ну, это ни о чем. На самом деле, это вызывает лишь горький сарказм. Что значит призывать Путина прекратить войну? Это все равно, что биться головой о стену и думать, что таким образом что-то изменится. Наконец, появилось заявление Трампа. И вы знаете, оно меня в некотором роде удивило. Почему? Потому что в нем в довольно жесткой форме – и совсем быстро после того "замечательного", как говорил Трамп, разговора – он назвал Путина сумасшедшим. Не вором, к сожалению, не убийцей, но уже сумасшедшим. Пожалуй, это не совсем то, что мы хотели бы услышать, но все же это шаг в правильном направлении.

Что сказал Трамп? Что если Путин продолжит ставить своей целью захват всей Украины, то сама Россия развалится. И эта часть заявления мне, честно говоря, понравилась больше всего. Потому что впервые на таком высоком политическом уровне упоминается тема, которую западные правительства, западные политики в принципе даже боятся обсуждать. И это может быть хорошим сигналом для других задуматься над этой темой. Я думаю, что такая идея, поданная от Трампа, может для нас быть вполне позитивной и хорошим знаком.

Сейчас, к большому сожалению, западные политики боятся, как чумы, даже ставить вопрос о том, что Россия должна развалиться. Они говорят о чем угодно – сценарии для Украины: южнокорейский, грузинский, немецкий. Но нет ни одного сценария в отношении самой России. Почему? Потому что они считают, что Россия – это некая "священная индийская корова", к которой нельзя прикасаться. И эта фраза Трампа, как по мне, может дать хороший сигнал другим, кто занимается этой темой: может, нам действительно стоит разрушить эту полумертвую империю, и на этом поставить точку. Тогда и вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего Североатлантического пространства будет наконец решен.

Относительно того, что стоит за этой позицией и что будет дальше – здесь, к сожалению, мы пока не видим особых изменений позиции США. Я бы продолжил фразу Трампа о том, что Путин сошел с ума, другой фразой: его надо ставить на место. Что делают с сумасшедшими людьми? Их изолируют, их обматывают в специальные халаты и, когда они становятся буйными, отправляют в больницу. Если переложить это в плоскость межгосударственных отношений – Россию нужно изолировать так, чтобы она уже ни руками, ни ногами не размахивала, и заставить ее сделать то, что она должна сделать – а именно, прекратить войну.

– То, что Путина и Россию надо изолировать и "уменьшить" РФ, таким образом обеспечив спокойствие на планете, понимают многие мировые лидеры. Но, опять же, одно – заявлять, а совсем другое что-то делать США отказались от анонсированных ранее планов по санкционному давлению. Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, в Вашингтоне не верят, что можно заставить Москву компромиссами через санкции и опасаются, что Путин выйдет из переговоров из-за давления.

– К сожалению, Рубио не имеет собственной позиции. А если и имеет – то очень глубоко ее спрятал и боится озвучить Трампу. Потому что знает: следующий день будет для него последним на посту государственного секретаря. Трамп настолько запугал свое окружение, а чуть больше – и саму Республиканскую партию, что она, пока что за исключением определенной адекватной части, превращается фактически в ничто. Некоторые даже говорят, что с Республиканской партией покончено. Как с партией, которая всегда имела собственное мнение, где лидер – не диктатор, и ему могли сказать все, что считают нужным. Сейчас мы этого не видим.

Теперь относительно того, будет ли Трамп сейчас делать что-то конкретное. Это, как мне кажется, зависит от двух основных факторов. Первый – внутренний. Если адекватная часть как республиканцев, так и демократов, а мы видим, что такая группа уже сформировалась, в Сенате уже есть 70-80 голосов, начнет давить на Трампа с требованием прекратить глупости в отношении Путина. И если на их стороне выступят представители американского военно-промышленного комплекса, которым явно будет невыгодна конфронтация с Европой и Украиной из-за действий Трампа, то дальше "хорошо разговаривать с другом Владимиром" ему будет сложно. Ведь если он начнет бить по Европе и по Украине своими абсолютно неадекватными заявлениями, называя Европу "хуже Китая", – Европа начнет развивать собственное оружейное производство. А с чем тогда останутся американские производители оружия, которые сейчас продают преимущественно в европейские страны? Они останутся ни с чем. Выгодно ли им это? Думаю, что нет. А оружейное лобби в США – это чрезвычайно мощная сила. Ни один президент не может полностью игнорировать их интересы.

Второй фактор – внешний. То есть, давление со стороны европейских стран. Как бы там ни было, Европейский Союз уже заявил: если США введут 50% тарифы, то Европа ответит тем же. И что сделал Трамп? Отступил. Он сказал: хорошо, давайте до начала июля проводить переговоры. Но, опять же, повторил свои привычные "бла-бла-бла" о том, что Европа должна уступать. То есть Трамп чувствует давление – как внутреннее, так и внешнее. И это дает нам определенную надежду на то, что в какой-то момент – особенно сейчас, когда уже все прямо говорят, что это не просто война, а террор, война против гражданского населения – он будет вынужден изменить позицию. Это же не просто удары по военным объектам. Это убийства детей, семей, гражданских, разрушение инфраструктуры. И это, безусловно, тоже не может не влиять.

Таким образом, мы имеем определенный набор факторов, которые могут – я не говорю, что точно повлиять, но могут в довольно краткосрочной перспективе показать Трампу, что дальше так действовать нельзя. Иначе он войдет в клинч: и с внутренними оппонентами, включая собственную партию, и с внешним миром. У него просто не останется других вариантов. Но прямо сейчас, к сожалению, конкретных действий мы все же не увидим.

– То есть вы считаете, что эти факторы, особенно фактор Сената, могут повлиять на Трампа? Может ли Сенат, несмотря на Белый дом, вынести на голосование вопрос о новых санкциях против РФ, ведь есть еще и нижняя палата – Палата представителей, которую возглавляет спикер Джонсон, который сегодня не пойдет против Трампа?

– Сенат может решиться на этот шаг. Потому что именно Сенат инициировал создание соответствующей группы, и она способна преодолеть президентское вето. Если он выступит с общей резолюцией, в которой демократов и республиканцев будет примерно поровну, и эта резолюция начнет активно освещаться в СМИ, обсуждаться в публичном пространстве – то это будет давить и на республиканцев в Палате представителей. Они тоже должны задуматься: что будет означать для них лично поддержка Трампа в этом вопросе? Чем это им грозит? Возможно, лучше проголосовать за этот законопроект, чем рисковать потерять республиканский электорат. Итак, это еще один элемент того давления, о котором мы говорили. Чем больше будет таких шагов – тем больше шансов, что Трамп поймет: надо менять не только риторику, а саму позицию. И если сенаторы решатся это сделать – мы получим значительно больше шансов на изменение американской политики в нужном для Украины направлении.

– Относительно меморандума. По словам Рубио, "американские власти будут судить о прогрессе в урегулировании конфликта в Украине по содержанию меморандума от России с необходимыми условиями для прекращения огня". Россияне якобы уже должны были передать этот документ. Но уже Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, накануне заявил, что "Киеву пока не передавали российский проект меморандума", по его словам, работа над документом продолжается. Ближайшие дни растянутся еще на несколько дней, а то и недель. Не выглядит ли это, что фактически, Путин от Трампа получил то, чего стремился – имитацию переговорного процесса с параллельным ведением войны далее и без последствий для России.

– Да, это правда. Это и есть цель Путина – и очень обидно, что Трамп на это повелся. Ведь все предыдущие разговоры о безусловном прекращении огня просто исчезли. Ни в одном заявлении Трампа после их разговора это слово больше не фигурирует. Так же его нет и в заявлениях того же Рубио. Это означает, что они снова фантазируют о том, что Россия якобы готова на какие-то конструктивные шаги. А нужно просто послушать Лаврова – главного пропагандиста Москвы, который четко сказал: без предварительных условий прекращения огня не будет. Мол, сначала условия, а потом посмотрим. Почему наши американские партнеры этого не хотят слышать – загадка.

Этот "меморандум" – классическая схема затягивания войны. Это подарок для Москвы, чтобы играть в бюрократическую игру. И я прогнозирую: в течение этой недели они таки что-то напишут. Но мы уже сейчас с большой вероятностью можем предсказать, что там будут абсолютно неприемлемые для Украины условия.

Что должна сделать Украина? Выдвинуть свои условия. И первым и последним из них должно быть: безусловное и немедленное прекращение огня. Все. И тогда американцы смогут положить на стол два документа: российский и украинский – и сами сравнить. Вот позиция Украины: поддержка инициативы президента Трампа, где большими буквами написано "безусловное прекращение огня". А вот позиция России: "за прекращение огня, но...", и далее перечень из 10-15 условий, каждое из которых неприемлемо. Это поставит американскую сторону в очень неудобное положение. Им придется четко сказать: они поддерживают собственного президента, выступавшего за безусловное прекращение, или начинают втягиваться в затяжную и бесперспективную игру, которую навязывает Путин. Вот такой, на мой взгляд, должна быть наша логика и стратегия действий: быть креативными, проактивными, решительными. А не позволять себя втягивать в чужие "игры", где мы заведомо будем в роли заложников.

– После того, как Трамп напугал Европу новыми тарифами и результатами разговора с Путиным, канцлер Германии Мерц и президент Франции Макрон почти одновременно провели телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Европейские лидеры призвали китайского лидера повлиять на Путина и присоединиться к международным усилиям, направленным на прекращение войны в Украине и принуждение России к согласию на перемирие. Как вы считаете, насколько это реально?

– Такие звонки не только попытка давления на Путина, это еще и сигнал для Трампа. Мол: если ты, дорогой Дональд, нас не ценишь, если вводишь заградительные тарифы – мы найдем альтернативу. И пойдем в Китай. Кстати, я связываю именно с этими звонками то, что Трамп отступил и объявил: введение новых тарифов откладывается больше чем на месяц. Потому что он не хочет терять европейский рынок. Ему также объясняют на пальцах: Америке выгодно торговать и с Европой, и с Китаем. А европейцы прекрасно играют на этом: если США действуют агрессивно, то Европа идет в Китай. А что такое китайский рынок? Это полтора миллиарда человек. Туда можно продавать все, от агропродукции до высоких технологий. И все равно не насытишь. Китай – бездонный потребитель. Поэтому, по моему мнению, ЕС умышленно разыгрывает "китайскую карту" перед Трампом. И это уже работает.

Я прогнозирую, что через месяц-два США договорятся с Китаем, а ЕС с США. Между Европой и Китаем и так особых претензий нет. В мире снова образуется трехсторонний торговый баланс. А другие страны – как Украина или Латинская Америка – будут работать с ними на двусторонней основе. Все нормализуется. Потому что то, что делает Трамп, разрушает то, что строилось десятилетиями. А от этого проигрывают и США.

– Относительно давления, о котором европейцы просили Си Цзиньпина – реально ли оно может повлиять на Путина?

– Если честно, я очень скептически к этому отношусь. И наша разведка это подтверждает: Китай, хоть и неофициально, но помогает России вести войну. Конечно, это не главная поддержка, но определенные выгоды Пекин из этого имеет. Почему? Потому что Россия стала для Китая сырьевым приложением. Им выгодна такая слабая, изолированная, зависимая Россия. И Китай не будет этого разрушать. Ему нет смысла принуждать Россию к поражению - потому что тогда это "приложение" исчезнет. На словах Китай выступает за "мирное урегулирование", призывает к переговорам – но за кулисами делает другое. Потому что то, что объединяет Пекин и Москву – это авторитаризм, тоталитаризм и глубокая антизападная позиция. И именно это держит их вместе. Китай будет играть роль "миротворца" в публичном пространстве, но за кулисами – поддерживать Россию. Потому что это выгодно. И поэтому давление на Путина со стороны Пекина маловероятно.