Боррель прибыл в Киев и вместе с Зеленским почтил украинских героев. Фото

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 1 октября прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Политики приняли участие в официальной церемонии по почтению памяти всех защитников и защитниц Украины, которые отдали жизнь на вероломной войне.

Борреля сопровождал также и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом столичный гость написал на своем аккаунте Х (ранее Twitter).

"Выражаю поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности", – подчеркнул Боррель.

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Напомним, свой рабочий вояж по Украине Боррель начал накануне с Одессы. Там он посетил места, наиболее пострадавшие от российских атак на солнечный приморский город.

Как сообщал OBOZREVATEL, Боррель раскритиковал западных партнеров за промедление в оказании военной помощи украинской армии. Цена такой затянутости слишком высока, и политик считает, что следует вернуться к прежним темпам, которые были заявлены в первые месяцы с начала полномасштабного вторжения.

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