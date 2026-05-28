Болтон объяснил, почему Трамп мог потерять интерес к урегулированию войны в Украине

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп мог потерять интерес к урегулированию войны между Украиной и Россией. По его словам, это связано с отсутствием быстрых перспектив достижения мирного соглашения.

Болтон также предположил, что личные амбиции Трампа могли сыграть ключевую роль в изменении его позиции. Об этом он заявил в четверг, 28 мая.

Болтон отметил, что Дональд Трамп рассматривал возможность завершения войны как шанс получить Нобелевскую премию мира. В то же время, по оценке бывшего советника, нынешняя ситуация не дает оснований ожидать быстрого или легкого дипломатического прорыва между Украиной и Россией.

По мнению Болтона, именно отсутствие очевидных перспектив для достижения договоренностей могло стать причиной того, что Трамп потерял интерес к этому направлению. Он подчеркнул, что Трамп не имеет четкой стратегической рамки в вопросах этой войны, а его подход часто базируется на личных целях и краткосрочных результатах.

"Трамп хочет Нобелевской премии мира. Он не видит никаких перспектив достижения решения между Украиной и Россией по очевидным причинам. Поэтому он потерял интерес к этой войне. У Трампа нет стратегической рамки отсчета здесь. Он просто видит, что не получит Нобелевской премии мира", – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига констатировал, что переговоры между Украиной и Россией при американском лидерстве сейчас на паузе. Киев заинтересован в дополнительном импульсе для завершения развязанной РФ войны – для этого надо выйти на новый формат разговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать посредническую роль, однако лишь при условии, если диалог будет продуктивным.

