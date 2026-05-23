Надо выйти на новый формат разговоров с РФ: Сибига сказал, что может принести конкретный результат

Министр иностранных дел Андрей Сибига констатировал, что переговоры между Украиной и Россией при американском лидерстве сейчас на паузе. Киев заинтересован в дополнительном импульсе для завершения развязанной РФ войны – для этого надо выйти на новый формат разговоров.

В частности необходимо участие Европы и встреча на уровне лидеров Украины и РФ – именно она может принести реальный результат. Об этом Сибига сказал в пятницу, 22 мая, во время онлайн-встречи с журналистами, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"И я действительно могу констатировать и скажу, что этот главный трек при американском лидерстве, он сейчас на паузе. В силу разных обстоятельств: и ситуация на Ближнем Востоке, и другие факторы", – отметил он.

По словам главы МИД, Украина заинтересована в новой динамике, в дальнейших контактах, диалоге, в том числе на уровне переговорных групп.

"Но мои также впечатления, что этот формат постепенно достигает уровня достижения или исчерпания обсуждений, которые возможно на таком уровне. Иногда так получается, что говорятся те же самые вопросы уже по несколько раз. Что это означает для нас? Что мы должны выйти на новый формат разговоров с российской стороной", – заявил Сибига.

Как отметил министр, в этом вопросе есть два направления, которые предлагает Украина. Первый – это более активное участие европейской стороны, а второй – встреча на уровне президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"Мы считаем, что именно такая встреча может принести конкретный результат. И дополнительный импульс для завершения войны", – сказал Сибига.

Министр напомнил, что именно поэтому Киев обращался к Турции и другим партнерам по содействию проведению такой встречи на уровне лидеров.

Напомним: российский диктатор Владимир Путин 9 мая заявил, что война против Украины идет к завершению. Он также выразил готовность лично встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но хочет, чтобы тот приехал в Москву.

Путин добавил, что лидеры могут встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты "окончательные договоренности на длительную историческую перспективу".

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать посредническую роль, однако лишь при условии, если диалог будет продуктивным.

