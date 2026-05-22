Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать посредническую роль, однако лишь при условии, если диалог будет продуктивным.

В то же время он признал, что сейчас такие условия отсутствуют. Об этом Рубио заявил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что Соединенные Штаты присоединились к переговорному процессу, поскольку сначала были фактически единственной стороной, с которой готовы были коммуницировать и Киев, и Москва. В то же время он признал, что ожидаемого результата достичь не удалось.

"К сожалению, они (переговоры, - ред.) не были плодотворными", – сказал Рубио.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем играть роль посредника, если появится реальная возможность для результативных переговоров. Он подчеркнул, что сейчас таких условий нет, а сам процесс фактически остановился.

"Сейчас такие переговоры не ведутся", – констатировал Рубио.

В то же время он обратил внимание на то, что США не намерены участвовать в "бесконечном цикле встреч", которые не дают практического результата.

Госсекретарь США добавил, что, по его мнению, завершение войны возможно только путем переговоров, а не военной победой одной из сторон в традиционном понимании. Он подчеркнул, что администрация президента США готова участвовать в любых конструктивных инициативах, если они появятся.

Он добавил, что если другие страны смогут эффективнее продвинуть мирный процесс, Соединенные Штаты не будут отрицать их роли, однако пока именно Вашингтон продолжает оставаться одной из немногих сторон, способных поддерживать контакт между участниками конфликта.

Ранее сообщалось, что параллельно с убийством мирного населения Украины и уничтожением инфраструктуры в Кремле продолжают выдвигать свои условия для прекращения агрессии. Россияне снова напомнили о своих территориальных претензиях в контексте мирных переговоров.

