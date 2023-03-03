'Большая ошибка': в Бундестаге указали на вину Меркель в развязывании Россией войны, упомянув о блокировке вступления Украины в НАТО

Глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн подвергла резкой критике решения, принятые бывшим канцлером Ангелой Меркель во время ее пребывания в должности. Представитель Свободной демократической партии (СвДП) косвенно обвиняет политика в соучастии в нападении России на Украину.

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По ее словам, в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, но Германия и Франция отказывались "из уважения к РФ". Такое мнение она выразила в интервью немецкому новостному каналу N-tv.

"Тот факт, что украинцы не попали в НАТО, был большой ошибкой, допущенной в свое время французами и Ангелой Меркель", – заявила Штрак-Циммерманн.

Она напомнила, что на саммите в 2008 году страны Североатлантического альянса пообещали Украине скорейшее вступление. Но проект провалился, потому что Меркель, а затем и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против него.

Они объяснили, что это из уважения к России. В апреле 2022 года пресс-секретарь Меркель заявила, что та защищала такое свое решение и после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Поэтому Штрак-Циммерманн возлагает на Берлин особую ответственность за поведение федерального правительства в то время. Она отметила, что нужно стоять на стороне Украины после нападения России и поддерживать ее оружием.

"Но историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полных ошибочных суждений", – сказала представитель Бундестага.

Штрак-Циммерманн не верит в то, что война в Украине может длиться столько же, сколько Первая или Вторая мировые войны.

"Война точно не продлится четыре или пять лет. Путин не ожидал широкой и постоянной поддержки Украины. Он думает, что мы полные слабаки", – высказалась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что именно Германия выступила категорически против решения вступления Украины и Грузии в НАТО на саммите 2008-го. По его словам, если бы тогда Берлин не прибег к такой большой ошибке и не заблокировал членство Украины в Альянсе, российской войны можно было бы избежать.

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