Болгария сделала первый шаг к поддержке членства Украины в НАТО: что это значит

Во вторник, 4 июля, Комитет по вопросам внешней политики парламента Болгарии одобрил проект декларации, подготовленный группой партий коалиции, выражающий поддержку вступления Украины в Североатлантический Альянс (НАТО) после завершения военного конфликта. Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины.

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Об этом пишет БНТ. В официальном заявлении, одобренном болгарскими депутатами, подчеркивается, что наилучшим способом восстановления мира в Украине и Европе является безусловное и немедленное добровольное уход России за пределы международно признанных границ всех суверенных государств, пострадавших от ее вмешательства.

Христо Иванов, сопредседатель партии "Демократическая Болгария", выразил свою позицию перед журналистами, отметив, что данная декларация является сигналом для Украины о том, что после восстановления мира она может рассчитывать на поддержку со стороны Болгарии в вопросе своего членства в НАТО.

Будет ли выноситься резолюция о поддержке членства Украины в Альянсе на голосование парламента, не уточнялось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО до окончания войны с Россией. Это очень важно сделать именно сейчас, считает глава государства.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не принять Украину в НАТО после войны с Россией было бы для Европы самоубийством. Иначе дверь для российской агрессии на континенте будет оставаться открытой.

– На саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно интеграции в Альянс, а также гарантии безопасности на время до вступления.

– О дискуссиях на Западе относительно вступления Украины в НАТО читайте в нашем материале.