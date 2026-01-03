'Бог покерного лица': иностранные СМИ оценили новую должность Буданова

Британские журналисты заявили, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента свидетельствует о том, что Украина выбирает курс на "укрепление обороны". Уже сейчас новому главе ОП поручено реорганизовать Вооруженные силы.

Видео дня

Также на Буданова будет положена задача в проведении мирных переговоров. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Новая роль Буданова

Журналистка Антония Лэнгфорд отмечает, что Буданов известный среди военных блогеров как "бог покерного лица". Также британцы напомнили, что именно он возглавлял несколько операций против России, занимая должность Главного управления разведки МО Украины.

Кроме того, в The Telegraph акцентировали, что дистанцирование Буданова от бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым он, вероятно, был в конфликте, станет преимуществом. Британцы считают, что с помощью назначения Буданова украинский президент Владимир Зеленский пытается продемонстрировать политические изменения после периода нестабильности.

Также назначение Буданова может свидетельствовать о намерении Зеленского усилить внимание власти к развитию безопасности и обороны. Президент Украины уже заявил, что первой задачей Буданова в должности главы ОП будет "обновление и представление на утверждение стратегические основы обороны и развития государства, а также дальнейшие шаги".

Лэнгфорд считает, что боевой опыт Буданова и в то же время его небольшой опыт в политике, на фоне огромной популярности в Украине, может укрепить запятнанный имидж должности главы Офиса президента.

Как писал OBOZ.UA, 2 января стало известно, что Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис президента.

Позже стало известно, что Буданов согласился и назвал это "еще одним рубежом ответственности перед страной". Начальником ГУР МО он был с 5 августа 2020 года.

