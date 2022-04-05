Блинкен заявил, что эра потепления после окончания холодной войны завершилась

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что после эры потепления после окончания холодной войны, государства входят в следующую фазу взаимоотношений. При этом он воздержался от характеристики нынешнего периода.

В то же время Блинкен подчеркнул, что определяющую роль в геополитике будет играть война России и Украины. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отметил госсекретарь США, эпоха сотрудничества теперь отошла в прошлое. Отдельно он упомянул Китай, как страну, бросающую вызов мировому порядку.

"Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась", – утверждал Блинкен.

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Блинкен воздержался от характеристики нынешней эры, которая, как он считает, пришла на смену потеплению, которым характеризовался период после развала Советского Союза. Однако он обратил внимание на события вокруг Украины.

"Россия осуществила вторжение в соседнюю страну. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие", – посетовал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что Россия полностью провалила три цели, которые она ставила перед собой при полномасштабном вторжении в Украину. Это лишение нашей страны суверенитета, утверждение российской власти и разделение Запада.

Напомним, президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве фактически объявил о начале новой холодной войны. Обвинения американского лидера в адрес главы Кремля Владимира Путина – это сигнал о том, что европейцы должны изменить стратегию в отношении страны-агрессора.

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