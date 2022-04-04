Россия полностью провалила все три цели вторжения в Украину, – Блинкен

Россия полностью провалила три цели, которые она ставила перед собой при полномасштабном вторжении в Украину. Это лишение нашей страны суверенитета, утверждение российской власти и разделение Запада.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит сайт Госдепа.

"Россия преследовала три цели: подчинить Украину своей воле, лишить ее суверенитета и независимости; утвердить российскую власть и разделить Запад, разделить Альянс (НАТО). И по всем трем направлениям Путин потерпел провал", – отметил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что сейчас Украина стала более сплоченной. Она будет существовать как суверенное и независимое государство гораздо дольше, чем российский президент.

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Также Блинкен отметил, что за время войны в Украине российская мощь существенно снизилась. Армия агрессора отстала, а экономики расшатывается.

Кроме того, он обратил внимание, что война сплотила НАТО и Запад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Власти США, ЕС и Великобритании вскоре намерены ужесточить санкции против России.

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