Блинкен: на месте Пригожина я бы волновался за свою безопасность и жизнь

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину следует волноваться за свою безопасность, учитывая историю загадочных смертей противников Кремля. В России действует "политика открытых окон".

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На это указал государственный секретарь США Энтони Блинкен на Форуме безопасности Аспена в Колорадо, сообщает CNN. Он убежден, что куратору "вагнеровцев" следует опасаться.

"Если бы я был господином Пригожиным, я по-прежнему был бы очень озабочен. НАТО проводит политику открытых дверей, в России же действует политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", – отметил Блинкен.

Напомним, также госсекретарь убежден, что для изменения позиции России в вопросе установления мира в Украине необходимо сосредоточиться на решении фундаментальных проблем, прежде всего – на убеждении кремлевского диктатора Путина в том, что его режим не способен выжить в условиях продолжения конфликта с Украиной и ее союзниками.

В этой связи Блинкен особо отметил, что поддержка со стороны многих стран, включая страны G7, играет важную роль. На встрече в Вильнюсе была подтверждена готовность международного сообщества взять долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины и оказать помощь в развитии ее обороноспособности во избежание возможности России вернуться в будущем с планами новой агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в британской разведке отметили, что ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, бросила прямой вызов российскому диктатору Владимиру Путину. Теперь вербовка россиян в ряды "вагнеровцев" взяла на себя минобороны России;

– в то же время в Кремле начали серьезно относиться к информации о перемещении диктатора Владимира Путина по России после бунта Пригожина. Даже ход официальных поездок главы государства-агрессора теперь скрывается.