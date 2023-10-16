Бизнес появился после попадания в Раду: нардеп от 'Батькивщины' Тимошенко Крулько попал в громкий скандал. Расследование

У родственников народного депутата от фракции "Батькивщина" Ивана Крулько увеличилась гостинично-ресторанная сеть. Примечательно, что этот бизнес появился и разрастается после попадания Крулько в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает проект Bihus.info. Так, журналисты установили связи народного депутата, его брата Василия Крулько – депутата Закарпатского облсовета от той же политсилы – и гостиничной сети Apartel.

Этот объект был открыт уже во время полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что этого бизнеса в декларациях и корпоративных реестрах Крульков не было. Хотя брат нардепа вспоминал о себе среди партнеров этого бизнеса.

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"Брат нардепа дает интервью как соучредитель сети Apartel, хотя, по данным реестра юрлиц, не является совладельцем компаний, задействованных в строительстве и функционировании сети Apartel. Это может свидетельствовать о том, что официально в бизнесе Apartel фигурируют не все, кто за ним действительно стоит", – говорится в расследовании.

В июне 2023 года народный депутат Иван Крулько присутствовал на открытии частного гостинично-ресторанного комплекса Apartel Uzhhorod, а Василий Крулько торжественно перерезал ленту.

Кроме того, в 2021 году Иван Крулько присутствовал на открытии отеля Huston в городе Хуст – этот отель также указан на сайте Apartel. А в 2020 году жена нардепа Крулька стала владелицей апартамента в первом апарт-отеле сети Apartel в Шаяне.

Теща Василия Крулько – Оксана Сабадош – в реестре юридических лиц указана владелицей ряда фирм (ООО "Велос", ООО "Рикка Хуст", ООО "Рикка Хуст1", ООО "Рикка Хуст2"), которые оперируют землей под будущими огромными 5-звездными комплексами Apartel Skhidnytsya и Apartel Rikka Khust и ныне возводимой недвижимостью.

Также журналисты обнаружили связь нардепа Крулька и его семьи с несколькими лицами, которые в публичной коммуникации также упоминаются как партнеры сети Apartel: Сергей Максименко, Михаил Мадярчик и Артем Орл.

Журналисты Bihus.Info зафиксировали, как нардеп Крулько приезжал под Верховную Раду в 2021 году на микроавтобусе Mercedes-Benz V250 Сергея Максименко. При этом, по данным прошлых партийных отчетов, микроавтобус арендовала у Максименко партия "Батькивщина", и платили за это средствами налогоплательщиков, которые парламентские силы получают на финансирование своей деятельности из бюджета.

В этом году жена нардепа Крулька регулярно ездила на другом автомобиле Сергея Максименко - кроссоверы Lexus NX200. Иван Крулько заявил журналистам, что его жена арендует этот автомобиль у Максименко. Кроме того, в 2017 году Максименко покупал у жены Ивана Крулько земельный участок в Киевской области. В настоящее время Максименко юридически значится то директором, то собственником в фирмах, задействованных в возведении объектов гостиничной сети.

Еще один соучредитель сети Михаил Мадярчик в 2019-м приобрел у Ивана Крулько квартиру в ЖК "Британский квартал" в шесть раз дороже, чем нардеп в нее инвестировал.

Другой знакомый братьев Крульков - Артем Орел, считающийся директором в одной из фирм тещи Крулька-младшего, в 2018 году приобрел у нардепа Крулька земельный участок в Киевской области.

Сам Иван Крулько заявил, что не причастен к сети Apartel и не получает доходы от ее деятельности.

"За время работы в парламенте имущественное положение народного депутата Ивана Крулько значительно улучшилось. Накануне избрания (в 2013-м) он с семьей владел квартирой в Броварах, под Киевом, 6-летней Honda Civic и участками на Киевщине и Херсонщине", – отметили журналисты.

Иван Крулько - нардеп с 2014 года, член фракции "Батькивщина" и один из заместителей Юлии Тимошенко в партии.

Напомним, украинские нардепы отказываются показывать свои декларации, но продолжают скупать дорогие автомобили во время войны. После 24 февраля 2022 года в депутатских автопарках появились авто почти на $3 млн. Речь идет, в частности, о новом Rolls-Royce Геннадии Вацаке ("Довира") за $700 тыс. и Mercedes-Benz Руслане Горбенко ("Слуга народа") за $90 тыс.

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