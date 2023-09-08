Депутаты Рады скупают люксовые авто во время войны: у кого появились новые Rolls-Royce, Maybach и Mercedes

Украинские нардепы отказываются показывать свои декларации, но продолжают скупать дорогие автомобили во время войны. Только после 24 февраля 2022 года в депутатских автопарках появились авто почти на $3 млн. Речь идет, в частности, о новом Rolls-Royce Геннадия Вацака ("Довіра") за $700 тыс. и Mercedes-Benz Руслана Горбенко ("Слуга народа") за $90 тыс.

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Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Напрямую автомобили не числятся лично за нардепами – их оформляют на связанные фирмы или просто на родственников.

Так, Rolls-Royce Вацака появился в гараже его кондитерского дома. В апреле 2023 г. на балансе фирмы "Вацак", основателем которой является этот народный депутат, появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge (2023 год выпуска). По информации профильных изданий, цены на такие британские кроссоверы стартуют от $700 тыс.

Депутат из "Довіри" Василий Петьовка тоже приехал на заседание парламента на новом авто – это Volkswagen Touareg 2022 года выпуска. Кроссовер в сентябре 2022-го оформили на ООО "Партнер" жены нардепа. Стоит подобный Volkswagen Touareg около $76 тыс. В комментарии Bihus.Info Василий Петевка сказал, что задекларировал Volkswagen Touareg, но забыл стоимость авто.

Интересно, что это далеко не единственный люксовый автомобиль, записанный на фирму супруги нардепа. У ООО "Партнер" в 2022-2023 гг. также появились:

Skoda Kodiaq (от $38 тыс.);

Mercedes-Benz V 300d (от $120 тыс.);

Mercedes- Benz G63 AMG (от $221 тыс.);

BMW X5 (от $75 тыс.).

Нардеп Игорь Молоток "За майбутнє" приехал в парламент на Toyota Land Cruiser 300 (2022 год выпуска). Машина была куплена в конце 2022 года и оформлена на ООО "Вант" ЛТД, где учредителями числятся сам нардеп и его экс-помощник. Приблизительная цена таких внедорожников – от $96 тыс. В комментарии журналистам нардеп заявил, что якобы арендует автомобиль у фирмы, где является соучредителем.

Депутат Андрей Кит ("Довіра") приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 г.в (продается по цене от $84 тыс.). Кроссовер оформлен на фирму отца нардепа "Агрофирма "Луговое" в феврале 2023-го. Кроме того, в декабре 2022 года компания купила еще и новую Toyota Corolla (от $20 тыс.).

Еще одна представительница "Довіри" Лариса Билозир приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022 г.в. (около $63 тыс.). Машина появилась в семье Билозир в сентябре 2022 года, оформлено авто на брата народной депутатки. Билозир уверяет, что "только пользуется "Теслой", но обещает внести соответствующие данные в декларацию.

"Слуга народа" Орест Саламаха летом 2023 года был замечен за рулем электрического Mercedes-Benz EQS 450+ (2021 год выпуска). Как выяснили расследователи, авто купили битым на аукционе США за $55 тыс. Машину оформили на мать нардепа, восстановили и в мае 2023-го выставили на продажу за $99 тыс. Саламаха заявил, что автомобилем занимался его брат, а сам нардеп якобы брал Mercedes "во временное пользование из-за недоступности личного автомобиля". В июле 2023-го авто переоформили с матери Саламахи на другого владельца.

И это далеко не все подобные приобретения. Например:

"Слуга народа" Горбенко приехал в Раду на кроссовере Mercedes-Benz, записанном на его мать . Интересно, что на мать Горбенко в апреле 2023 г. также был оформлен новый Range Rover Sport (от $118 тыс.). Использование Range Rover Горбенко отрицает.

приехал в Раду на кроссовере Mercedes-Benz, . Интересно, что на мать Горбенко в апреле 2023 г. также был оформлен новый Range Rover Sport (от $118 тыс.). Использование Range Rover Горбенко отрицает. компания Александра Гереги ("За майбутнє") закупила 5 автомобилей Mercedes-Benz почти на $1 млн

Нардеп "Батьківщини" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел электромобиль Volkswagen id.4 2021 г.в. (от $37 тыс.). Приобретение уже третьего электромобиля объяснил многодетностью своей семьи .

в августе 2022-го приобрел электромобиль Volkswagen id.4 2021 г.в. (от $37 тыс.). Приобретение уже третьего электромобиля . Суто Мамоян (избранный по спискам уже запрещенной "ОПЗЖ") был замечен его за рулем Mercedes-Benz S500, оформленного на кузена. На этого же родственника в апреле 2023-го был оформлен новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60 (от $129 тыс.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные депутаты Верховной Рады не поддержали правку о немедленном открытии деклараций. Они вернули обязательное декларирование своих богатств, но засекретили данные о них на целый год.

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