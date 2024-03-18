Прошли два года и двадцать три дня войны. Линия фронта за прошедшие сутки практически не изменилась и добавить к этому нечего. Россияне опять обстреливали ракетами и беспилотниками Харьков, Одессу и другие города Украины. Есть разрушения и жертвы. Война продолжается.

Сегодня Путин, набрав 87% голосов, победил на президентских выборах в России. Явка на этих выборах была рекордной и уже превысила уровень предыдущих выборов в 2018 году. С явкой Путину помогли российские оппозиционеры своей замечательной акцией "Полдень против Путина". Они могут ею гордиться: теперь западным правительствам будет очень сложно не признавать результаты этих выборов.

Вряд ли нормальному человеку можно объяснить, что оппозиция призывала людей участвовать в этих выборах и при этом считала их фальшивыми. Это только в парадоксальном мозгу российского оппозиционера могут одновременно ужиться оба подхода.

Не удивлюсь, если те же персонажи, что сегодня звали россиян на выборы, завтра будут требовать от западных правительств не признавать их результаты. В нормальном же мире это считается биполярным расстройством или попросту шизофренией.

Впрочем, меня эти выборы мало интересовали, поскольку я давно уже отделил себя от внутрироссийской повестки. Мой подход к эмиграции прост и незамысловат: уходя - уходи. Я вполне сознательно стал гражданином Германии и, тем самым, отделил себя от России и ее нынешняя каденция мне непонятна и я ее не чувствую. Я уже больше десяти лет в России не был и не испытываю ни малейшего желания там оказаться.

Моя Россия осталась в моей памяти. В этот смысле я солидарен с Томасом Манном, который говорил: "Германия - там где я". В реальности моей России больше нет. Для меня Россия это в большей степени не пространственное и материальное явление, а явление скорее истории, культуры и моего личного жизненного опыта. А в этом смысле я из нее и не уезжал. И вряд ли смогу уехать вообще. Для меня Второй концерт Рахманинова означает большее погружение в Россию, чем любая прогулка по Москве.

Я теперь прекрасно понимаю Бродского и понимаю почему он так ни разу и не съездил в Россию даже тогда, когда он мог триумфально в нее вернутся. Той страны, которую он покинул - уже не было. А та, в которую он мог приехать - его мало интересовала. Тех людей, которые были ему дороги либо уже не было в живых (родители, Ахматова и т.д.), либо они сами к нему приезжали (Рейн, Найман, Кушнер и пр.)

Два чувства дивно близки нам -В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам.

Писал Пушкин. Но мне это не близко. Все эти каменные плиты на могилах и головешки от былых пожарищ "не шевелят во мне отрадного мечтанья", как метко заметил по этому же поводу Лермонтов.

К тому же я не верю, что из-за границы мы можем на что-то повлиять внутри России. И даже если нас слышат и читают некоторые россияне, то ничего путного мы им предложить не можем. А если и начинаем что-то креативить, то получается лишь такая вот глупость как "Полдень против Путина". Помните как в "Неоконченной пьесе для механического пианино": прекраснодушная попытка раздарить фраки косцам, чтобы они во фраках косили…

Для меня Россия сегодня - это просто угроза для человечества. Ее народ находится в заложниках у бандитов. И как всякие заложники, он страдает стокгольмским синдромом. Бесчеловечно в таких условиях требовать от россиян сопротивления. Они безоружны, запуганы, бояться за своих детей, не верят в эффективность сопротивления. В этих условиях советовать им носить кукиш в кармане и в полдень его вдруг резко оттуда вынуть - какое-то ребячество и напоминает культ вуду с втыканием иголок в куклу врага.

Гораздо честнее (как мне кажется) поступают те, кто идет на войну и воюет с путинским войском. Это весомо, грубо, зримо. В этом есть и личное мужество, и позиция, и ясная цель: поражение агрессора на поле боя. Впрочем я этого своего мнения никому не навязываю. Да мне и проще: я себя политиком не вижу ни сейчас, ни в перспективе и не имею амбиций "пасти народы".

А тем временем, сегодня ночью ВСУ опять атаковали своими беспилотниками очередной российский НПЗ.

На этот раз в Славянске-на-Кубани, что в Краснодарском крае. Я уже много раз писал, что атаки на российские НПЗ это, на мой взгляд, самая эффективная операция украинских спецслужб. Последствия этой операции сейчас трудно предсказать. Но если она будет продолжаться в том же духе, то ее результаты могут стать стратегически важными. А действительно: что предпримет Путин, когда его генералы сообщат ему, что у них нет бензина и его неоткуда взять?

Нечто подобное пережил Гитлер, когда Геринг ему признался, что он не может выполнить свое обещание атаками люфтваффе поставить Англию на колени потому, что физически нет авиационного бензина. А Кейтель сообщил, что он перевел весь вермахт на конную тягу из-за жесточайшего дефицита топлива. И что весь трофейный автомобильный и танковый парк Франции абсолютно бесполезен по этой же причине.

Бить надо в корень. Ведь дерево падает не от того, что обрезают его верхушку или ветки. Не за горами то время, когда Путин начнет импортировать бензин и солярку. Скорее всего из Казахстана. Могу себе представить в какую копеечку влетит ему это мероприятие. Наверное, глядя на украинские атаки, Токаев радостно потирает ручки.

И если эти атаки не опустошат окончательно путинские топливохранилища, то закрома Минфина они опустошат точно. А это еще лучше: не будет не только бензина, но и денег на производство оружия и зарплату военным. И (что особенно важно) - силовикам. А силовик без зарплаты - это вооруженный бандит, а вовсе не охрана трона. Так держать!

Слава Украине!🇺🇦

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл сегодня в Израиль и встретился в Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На совместной пресс-конференции после встречи Шольц призвал заключить "широкую сделку по освобождению похищенных" и сказал, что Германия "не может смотреть со стороны, как палестинцы в Газе умирают с голоду".

Он добавил, что "...с первого дня было ясно, что Израиль имеет право сражаться против ХАМАСа и защищать свою безопасность. Цель Израиля в войне справедлива, но террор нельзя победить чисто военными средствами, необходимо политическое решение… Надо продумать гуманитарные меры. Куда пойдут два миллиона граждан из Рафиаха?"

В ответ Нетаньяху сообщил, что "пообещал канцлеру Германии - достижение нашей цели уничтожения батальонов ХАМАС в Рафиахе будет идти рука об руку с уходом гражданского населения, мы позволим им уйти".

Осталось только понять куда этим людям идти и где они будут жить и что есть. Впрочем, Нетаньяху говорит, что у Израиля по этому поводу есть план. Надеюсь, что это так.

I❤️🇮🇱