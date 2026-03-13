'Беззаконие перешло все границы': в Европарламенте осудили действия Венгрии в отношении работников украинского Ощадбанка

Европейский парламент официально осудил действия правительства Венгрии по делу о задержании украинских инкассаторских машин и изъятии денег и золота. 35 депутатов направили письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, призвав принять меры в отношении Будапешта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг, 12 марта. В обращении европарламентарии выразили "глубокую обеспокоенность относительно неприемлемых, незаконных и провокационных действий венгерского правительства".

Что известно

По мнению чиновников, позиция Будапешта нарушает принципы добрососедства, нанося ущерб репутации Евросоюза.

"Мы считаем этот возмутительный и враждебный акт против Украины, которая сейчас сопротивляется российской агрессии, защищая европейские ценности и свободы нарушением добрососедских отношений. Такие действия бросают негативную тень на весь Европейский Союз, поскольку они не соответствуют таможенным процедурам ЕС и международным правилам перевозки", — говорится в сообщении.

Также они обратили внимание на законодательные инициативы венгерской правящей партии "Фидес" по легализации конфискации украинских активов, назвав такие действия"ограблением". Депутаты отметили, что Киев остро нуждается в финансовой и военной помощидля борьбы с российской агрессией, тогда как действия Венгрии ослабляют способность Украины противостоять угрозам и противоречат принципам евросолидарности.

В то же время Андрей Сибига приветствовал инициативу европейских чиновников, подчеркнув, что это принципиальная европейская позиция в защиту верховенства права и наших общих ценностей.

"Беззаконие Венгрии перешло все возможные границы, и его нужно разоблачать, а не терпеть. В этом отношении мы полагаемся на сильные голоса в Европе, чтобы занять принципиальную позицию", — написал он в Twitter.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что"венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины", причем причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними "до сих пор неизвестны".

В свою очередь налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Среди задержанных, как отмечается, был и экс-генерал секретной службы. Впоследствии их депортировали.

В Венгрии прямо заявили, что 40 млн долл, 35 млн евро и 9 кг банковского золота, изъятые у инкассаторской службы Сбербанка, возвращать не будут. Украина может получить эти средства только после возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Пророссийская власть Венгрии разрешила изъять и хранить не менее 60 дней наличные и золотые слитки, которые перевозили сотрудники украинского государственного Сбербанка. Активы будут проверять на происхождение, цель транспортировки и возможные связи с незаконными операциями. Соответствующий документ подписал лично Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, Будапешт в конце концов вернул инкассаторские автомобили Ощадбанка. В четверг, 12 марта, их передали представителям финучреждения и дипломатам, при этом ряд оборудования в автомобилях был поврежден и денег и золота в них не было.

