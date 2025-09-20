'Безответственное поведение': президент Чехии призвал сбивать самолеты РФ, которые залетают в страны НАТО

Президент Чехии Петр Павел заявил, что провокации России и неоднократные нарушения ею воздушного пространства НАТО являются крайне безответственными с ее стороны. Страны-члены Альянса должны адекватно реагировать на нарушение правил, в частности военным путем, а именно сбивать самолеты, которые заходят в их пространство.

Видео дня

Об этом Павел заявил в эфире Чешского телевидения на Днях НАТО в Остраве, передает Echo24. Это заявление прозвучало на фоне того, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии.

"Я должен назвать это крайне безответственным поведением, так как нарушение воздушного пространства – это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с российской, не хотел бы", – сказал президент.

Если сбить российский самолет, Москва очень быстро поймет, что ошиблась и пересекла допустимые границы. Павел напомнил о сбитии российского бомбардировщика Су-24 турецким истребителем F-16 в ноябре 2015 года – тогда самолет РФ залетел в воздушное пространство Турции во время операций в Сирии.

Комментируя нынешнюю напряженность между Россией и НАТО, он отметил, что то, что происходит сейчас – это балансирование на грани конфликта. Павел добавил, что нельзя поддаваться злу.

"Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно твердыми в том, что если будут нарушения правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку, что перешла границы, которые являются допустимыми", – заявил он.

Инцидент с российскими самолетами

Три истребителя России МиГ-31 утром в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинну. На перехват был поднят F-35 Италии, а в МИД Эстонии заявили, что вызвали временного поверенного в делах России.

Кроме того, правительство Эстонии инициировало консультации согласно 4-й статье НАТО после того, как российские истребители нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом. Эта статья предусматривает возможность любого государства-члена блока инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

В России же попытались откреститься от вторжения в воздушное пространство Эстонии. Появление сразу трех своих истребителей МиГ-31 в эстонском небе 19 сентября в министерстве обороны объяснили "плановым перелетом" из Карелии и Калининграда. Там также утверждают, что "не нарушали границ других государств", что якобы подтверждено "средствами объективного контроля". На это уже ответили в Эстонии.

Российские провокации в воздушном пространстве Эстонии и других государств – это не случайность, а системная кампания против Европы, НАТО и Запада. Ответ агрессору должен быть сильным – как общий, так и каждой отдельной страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене намекнула, что страны Североатлантического альянса могли бы отреагировать более решительно и сбить самолеты агрессора. Она также вспомнила то, как в аналогичном случае действовала Турция 10 лет назад.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чехии создадут специальную координационную группу для защиты государства от атак российских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала. Он подчеркнул, что главная задача – гарантировать безопасность граждан и своевременно реагировать на новые угрозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!