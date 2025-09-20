10 лет назад Турция подала пример: министр обороны Литвы намекнула, что российские истребители над Эстонией надо было сбивать

Когда Россия тремя самолетами МиГ-31 нарушила воздушное пространство Эстонии, она проверяла границу НАТО на северо-востоке не просто так. Запад в ответ мог бы поступить так, как Турция 10 лет назад.

Намек о том, что страны Североатлантического альянса могли бы отреагировать более решительно и сбить самолеты агрессора, сделала министр обороны Литвы Довите Шакалиене. Она прокомментировала провокацию РФ в пятницу, 19 сентября, на странице в X (Twitter).

Что заявила Довите Шакалиене

Очередной инцидент с нарушением воздушного пространства является "еще одним убедительным свидетельством" необходимости операции НАТО "Восточный страж", считает глава оборонного ведомства.

"Северо-восточная граница НАТО испытывается не просто так. Нам нужно относиться к делу серьезно", – написала она.

После этого литовская министр оставила красноречивый постскриптум: "Турция подала пример 10 лет назад. Немного пищи для размышлений".

Как и почему Воздушные силы Турции сбили самолет ВКС России

Шакалиене вспомнила об инциденте, который произошел 24 ноября 2015 года вблизи сирийско-турецкой границы.

Тогда военнослужащие Турции зафиксировали вторжение двух российских самолетов Су-24 в воздушное пространство страны. В течение пяти минут военные сделали российским пилотам 10 предупреждений, но отреагировал только один из бортов. Другой Су-24 турецкий истребитель F-16 подбил ракетой.

Российский самолет был уничтожен, но оба пилота успели катапультироваться. Су-24 упал в сирийской провинции Латакия на расстоянии 4 км от границы.

Позже представители турецкой армии заявили, что на момент перехвата им не было известно, чьи это самолеты – сирийские, российские или чей-то еще.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 19 сентября три российские МиГ-31 залетели в эстонское воздушное пространство со стороны острова Вайндло, приблизившись к столице, и находились там в течение 12 минут. Силы НАТО подняли в воздух F-35 Италии, чтобы оттеснить истребители.

– После инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллинне. Кроме того, страна активировала 4-ю статью НАТО для консультаций с союзниками.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские провокации в воздушном пространстве Эстонии и других государств – это не случайность, а системная кампания против Европы, НАТО и Запада.

