'Плановый перелет': в России попытались 'откреститься' от вторжения своих истребителей в Эстонию

В России попробовали откреститься от вторжения в воздушное пространство Эстонии. Появление сразу трех своих истребителей МиГ-31 в эстонском небе 19 сентября в министерстве обороны объяснили "плановым перелетом" из Карелии и Калининград.

Там также утверждают, что "не нарушали границ других государств", что якобы подтверждено "средствами объективного контроля". Об этом идет речь в заявлении МО РФ.

Как в России попытались объяснить очередную провокацию против страны НАТО

По версии государства-агрессора никакого нарушения воздушного пространства Эстонии российские военные самолеты не производили. Они якобы спокойно возвращались из Карелии на аэродром.

"19 сентября его года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – заявили в МО РФ.

Ложь о том, что российские истребители не залетали в воздушное пространство Эстонии на 12 минут и что на их перехват не поднималась авиация союзников по НАТО – Италии, Швеции и Финляндии – в государстве-агрессоре повторили в коротком заявлении дважды. Видимо, рассчитывая, что так вранье станет более убедительным.

"Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло", – заявили оккупанты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там не сомневаются, что оно было не случайным: Россия прощупывает границы дозволенного и изучает, как и чем может ответить НАТО. Москва готовится к будущей войне с Альянсом.

После российской провокации Эстония инициировала консультации с НАТО по статье 4. Ранее то же самое после двух десятков российских дронов в своем небе сделала Польша.

