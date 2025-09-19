'Это не случайность': Зеленский призвал к 'системному ответу' на вторжение истребителей РФ в воздушное пространство Эстонии

Российские провокации в воздушном пространстве Эстонии и других государств – это не случайность, а системная кампания против Европы, НАТО и Запада. Ответ агрессору должен быть сильным – как общий, так и каждой отдельной страны.

Об этом 19 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отреагировал на инцидент, который произошел утром в пятницу, когда три истребителя МиГ-31 ВКС РФ приблизились к Таллинну.

Зеленский подчеркнул недопустимость таких действий. "Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", – отметил он.

Системная кампания государства-агрессора требует системного ответа от Запада.

"Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции. В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии", – подчеркнул президент.

"Спасибо всем, кто помогает. Европа, Соединенные Штаты, Группа семи – все должны действовать сильно", – подытожил он.

Что известно об очередной провокации РФ

Утром 19 сентября три российские МиГ-31 залетели в эстонское воздушное пространство со стороны острова Вайндло, приблизившись к столице, и находились там в течение 12 минут. В НАТО подняли в воздух F-35 Италии, чтобы оттеснить истребители.

После инцидента Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллинне. Кроме того, страна активировала 4-ю статью НАТО для консультаций с союзниками.

Это уже четвертое нарушение эстонского воздушного пространства со стороны России в этом году. В Североатлантическом альянсе активируют 4-ю статью вторую неделю подряд (первый раз это произошло 10 сентября, когда 19 российских дронов залетели на территорию Польши).

Как писал OBOZ.UA, вторжение беспилотников РФ в Польшу было сигналом запугивания с целью уменьшить польские усилия в помощи Украине. И этот инцидент был не ошибкой, а подготовленной российской операцией, заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

