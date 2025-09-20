'Надо гарантировать безопасность граждан': в Чехии решили, как будут защищаться от атак дронов

В Чехии создадут специальную координационную группу для защиты государства от атак российских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала во время открытия Дней НАТО в Мошнове. Он подчеркнул, что главная задача – гарантировать безопасность граждан и своевременно реагировать на новые угрозы.

О решении правительства сообщило Radio Prague International со ссылкой на слова Фиалы. Он уточнил, что группа будет действовать при Совете государственной безопасности и будет состоять из экспертов Министерства обороны, внутренних дел, транспорта, а также представителей армии, полиции и других ведомств.

Угроза рядом

По словам премьера, необходимость в новом органе продиктована усилением дроновых атак со стороны России. Фиала напомнил, что в этом месяце Польша зафиксировала 19 нарушений своего воздушного пространства российскими беспилотниками. В ответ Чехия направила на восточный фланг НАТО вертолетное подразделение спецназначения с тремя машинами Ми-171Ш.

"Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников.", – заявил Фиала.

План действий правительства

Фиала отметил, что создание группы – это еще один шаг к укреплению безопасности страны. Он также отметил, что развитие ситуации напрямую связано с войной в Украине, где роль дронов становится все больше.

Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что Чехия развивает многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая не ограничивается только защитой от БПЛА. Она добавила, что в стране завершается тендер на закупку нескольких сотен беспилотников различных типов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Чехии ввели уголовную ответственность за пропаганду коммунистической идеологии, ее в стране отныне приравняли к нацистской. Отныне пропаганда нацистских и коммунистических движений может привести к лишению свободы сроком до 5 лет.

