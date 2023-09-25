Во время заседания 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Польши Анжей Дуда сравнил отношения Украины и Польши с поведением утопленника и его спасителя: первый (в соображениях Дуды это вроде бы Украина) действует инстинктивно и может бессознательно причинить вред, или даже утопить второго, то есть вроде как Польшу. Аналогия президента Дуды касалась спора Киева с Варшавой по поводу экспорта в Польшу украинского зерна. Дуда намекал, что Украина должна уступить своей спасительнице.

Эта аналогия польского президента очень неудачна, ведь отстаивание Украиной своих экономических интересов не представляет смертельной опасности для Польши, в отличие от риска для спасателя, помогающего утопленнику. Украинцы действительно борются против экзистенциальной угрозы со стороны РФ, однако отнюдь не являются "утопленниками": благодаря своей собственной стойкости, а также поддержке партнеров Украина уверена в своей будущей победе. Поддержка Варшавой Киева – это не только альтруизм, но и фундаментальный интерес самой Польши. Стало известно, что ещё 12 лет назад министерство обороны Польши имело план, что в случае российской агрессии против страны польские войска должны сопротивляться в течение одной-двух недель, а затем отступить на линию обороны вдоль реки Висла, а это значит, что 40% польской территории должно было попасть под русскую оккупацию.

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За время российской агрессии против Украины Польша предоставила Киеву военную помощь на 3 миллиарда евро и финансовую почти на миллиард. Кроме того, Варшава произвела выплаты украинским беженцам в сумме нескольких сотен миллионов евро. Следовательно, за менее 4,5 миллиарда евро Польша обезопасила от российской оккупации 40% своей территории, которая за последние 20 месяцев для страны произвела продукции в двадцать раз больше, чем оказанная Украине помощь. Вот и считайте, кто кого спасает. При этом один из бывших министров иностранных дел Польши заявил, что страны мира делятся на категории. Одна есть страны, которые себя ведут хитро как лисы, другие могут быть львами, а вот третьи являются гиенами - как Украина и шакалами. Интересно, что бывший министр не назвал, в какую группу себя относит Польша. Как видим из планов сдачи 40% своей территории, то никак не ко львам. А если бы бывший министр знал хорошо зоологию, то львов могут остановить только другие львы (что и делают вооруженные силы Украины).

Если честно, то Киев осознает, что Польша оказывает чрезвычайно большую помощь и поддержку Украине, но она, как мы видим, не бесплатна, а калькуляция даже сильно в сторону Варшавы. Мы понимаем, что Польша находится в предвыборном периоде, но стоит ли высоким польским политикам разыгрывать украинскую карту, чтобы показать свою твёрдость в отстаивании национальных интересов. Каждое правительство мира должно стоять на страже интересов своих производителей и это в Киеве хорошо знают, только Украина желает развивать торговые связи со своими соседями на западе по международным правилам и стандартам – не больше и не меньше. Если есть замечания к украинским производителям сельскохозяйственной продукции, Польша может обращать на это внимание откровенно и критически. Но не совсем понятна форма, когда принимается правительственное решение, которое нравится электорату, однако не соответствует стандартам международной торговли, поэтому Украина и обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) об арбитраже. Варшава сейчас уверена, что Украина выстоит в борьбе с российской армией, поэтому более не беспокоится о возможной потере своих 40% территории. Украинские воины действительно Польшу защитят без калькуляции, будет ли Варшава помогать Киеву или нет. Кое-кто в Варшаве, видимо, забыл крылатое выражение отца национального движения, первого президента возрожденной польской государственности Йозефа Пилсудского, которое он высказал сто лет назад: "Без свободной Украины нет свободной Польши". Это выражение расшифровывается, что если под российским давлением падает Украина, то в московские когти попадёт и Польша. Украина – на передовой сдерживания российской агрессии в Европу, а Польша – сразу за ней. Что касается спора по поводу экспорта своей агропродукции, то Украина действует строго в рамках правил и договоренностей с ЕС. Киев готов принять решение ВТО – даже если оно будет не в его пользу.

Между тем министры сельского хозяйства Украины и Польши договорились найти решение по экспорту украинской агропродукции, учитывающее интересы обеих стран. Украина и Польша – стратегические союзники, имеющие общие интересы, цели и ценности. Обе страны нуждаются друг в друге. Зерновой кризис в отношениях между Киевом и Варшавой был вызван не враждебными намерениями сторон, а объективным обстоятельством – российской блокадой морских портов Украины. Поэтому Киев и Варшава договорились найти решение, которое будет одинаково выгодно обеим сторонам, а значит, преодоление кризиса делает обе страны сильнее. Именно так должны решать взаимные проблемы настоящие партнёры. России так и не удалось подло сыграть на противоречиях Польши с Украиной для ослабления обеих стран.