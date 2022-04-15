"Без справедливости мира не будет": Макрон заявил о передаче Украине помощи и возложил на РФ ответственность за преступления

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине 24 пожарных машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательной техники. Он признал, что российские власти должны понести ответственность за преступления в нашей стране.

Об этом французский лидер сообщил в Facebook. По его словам, это будет уже второй конвой за месяц от Франции в поддержку Украины.

"В Украине совершены ужасные преступления. На местах наши эксперты помогают украинским и международным судебным чиновникам собрать доказательства и установить ответственность. Российские власти должны понести ответственность. Нет мира без справедливости", – подчеркнул Макрон.

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Он добавил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил свою солидарность и решительность встать на сторону Украины, чтобы положить конец войне.

"За 50 дней Франция доставила в Украину более 100 миллионов евро военной техники. Мы будем предоставлять дополнительные мощности. Я взял на себя обязательства. Мы, европейцы, также мобилизуем 1,5 миллиарда евро для оснащения украинских войск. И мы будем продолжать", – заверил французский лидер.

Напомним: Макрон объяснил свое решение не использовать слово "геноцид" для описания агрессии Кремля. По мнению политика, "словесная эскалация" не "поможет Украине". Он считает, что подобные трактовки войны должны быть квалифицированы юристами, а не политиками.

Ранее президент Франции отказался назвать действия российской армии в Украине геноцидом. Более того, политик назвал граждан воюющих стран "братьями". "Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа – братья", – отметил он.

В Министерстве иностранных дел обратили внимание на то, что "братский" народ не убивает детей, поэтому подобный тезис не имеет ничего общего с реальностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон поддержал идею ввести новые санкции ЕС против России после резни в Буче, отметив, что они должны содержать ограничения на закупку газа и нефти у страны-агрессора. Однако политику Макрона по поводу войны в Украине уже раскритиковали в Польше. Там заявили, что крупнейшие экономики ЕС, включая Германию, затягивают введение санкций против России.