Большая угроза для Украины: Трамп с помощью Орбана ищет варианты завершения войны

Дата 20 января, день инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, побуждает его к более активным действиям по утверждению плана решения проблемы войны в Украине. В последние дни имеем необычайное оживление в вопросе обсуждения вариантов окончания войны. Первый раунд обмена мнений прошел в Париже, где при содействии французского президента Макрона встретились Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

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Через несколько дней после парижской встречи Трамп лично пообщается с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который почти сразу после этого позвонил по телефону российскому диктатору Путину. Все выглядит так, что Кремлю сообщили позицию Украины и, предположительно, какое-то предложение Трампа по урегулированию. Похоже, что именно Орбан будет самым активным почтальоном в этом процессе, что для Украины не несет ничего хорошего.

О том, как происходит процесс рассмотрения вариантов прекращения войны и что это за варианты, – в материале OBOZ.UA

Между Трампом и Путиным

Виктор Орбан во главе венгерской делегации в Мар-а-Лаго провел переговоры с Дональдом Трампом, предпринимателем Илоном Маском, а также будущим советником Трампа по нацбезопасности – Майком Уолтцем. Факт такого визита говорит о том, что Трамп активно советуется с венгром о вариантах окончания российско-украинской войны. Похоже, что в этом вопросе он доверяет мнению Орбана больше, чем, скажем, Эммануэлю Макрону или Владимиру Зеленскому. При этом позиция венгерского лидера по урегулированию войны в Украине всем известна – во многом она связана прежде всего с позицией российского диктатора Владимира Путина, с которым у него достаточно тесные контакты. Сегодня, к сожалению для Украины, именно Орбан является рупором Трампа по вопросам Украины. Намекнул об этом и премьер-министр Венгрии.

"Пока Трамп не в той ситуации, чтобы прямо призывать к прекращению огня и началу переговоров из-за очень строгих юридических правил в США…"

После общения с Трампом, которое длилось около трех часов, что довольно много, Орбан запланировал еще "как минимум два других мероприятия, которые будут частью венгерской миссии мира", – отметил министр иностранных дел Венгрии Сийярто.

Первое из них – телефонный разговор с Владимиром Путиным, о котором Орбан сообщил на официальной странице в соцсети X.

"Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Во время которого я выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса", – отметил Орбан.

Что именно хотел донести Трамп через Орбана до Путина, чтобы побудить его к миру, остается непонятным, ведь в Кремле неоднократно подчеркивали, что желание заморозить войну на этом этапе вряд ли может быть реализовано. Россия, и это сегодня повторяют все представители Москвы, хотела бы окончания войны на условиях, обеспечивающих демилитаризацию Украины, признание российского статуса Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, а также таких изменений в украинской конституции, которыми бы обеспечивались права русского языка и российской церкви по всей территории Украины. Все это сделает невозможным дальнейшее развитие Украины как суверенного государства, которое может делать собственный цивилизационный выбор, – вот главная цель Москвы. То есть окончание войны на условиях, которые будут предусматривать фактическую ликвидацию украинского государства.

Похоже, что и на этот раз Владимир Путин говорил об этом же, ведь только так можно перевести с кремлевского языка слова российского диктатора: "Во время беседы с премьер-министром Венгрии Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему делает невозможным мирное урегулирование конфликта", – говорится на сайте Кремля.

Естественно, это не тот вариант окончания войны, с которым согласятся не только в Украине, но и в европейских столицах. Желает ли такого "компромисса" собственно Дональд Трамп, от позиции которого многое будет зависеть, пока остается загадкой.

Немецкий сценарий: Украина – за, Путин и Трамп – против

Собственно, сегодня существует несколько вариантов по завершению войны в Украине. Один из них предусматривает заморозку войны по "немецкой модели", когда подконтрольные украинским властям территории будут приняты в НАТО.

Именно о таком варианте говорит сегодня Владимир Зеленский, заявивший, что украинской армии не хватает сил для освобождения некоторых временно оккупированных Россией территорий и нужно искать дипломатические решения. Зеленский подтвердил, что на встрече с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже речь шла, в частности, о формате замороженного конфликта. При этом президент Украины допустил прекращение войны без возвращения территорий в обмен на членство в НАТО, отметив, что только это может оказаться реальными гарантиями безопасности.

"Мы знаем, что во время войны нас не примут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны получить приглашение в НАТО. Приглашение предоставляется всей территории Украины, в международно признанных пределах. А вот действия Альянса могут распространяться на ту часть территории Украины, которую она контролирует, с будущим расширением на другие районы, если они будут отвоеваны у России", – сказал украинский президент в интервью CBN.

И Россия, и США при любой администрации считают этот вариант "самым опасным".

Сценарий: "не считаться с Путиным"

Майкл Макфол, занимавший пост посла США в России с 2012 по 2014 год, для авторитетного американского издания Foreign Affairs описал несколько смягченный "немецкий вариант" для Украины, который мог бы реализовать Трамп.

Вместо того, чтобы просто дать Путину все, что он хочет, Трамп должен разработать более сложный план, побуждающий Украину номинально отказаться от части территории в пользу России в обмен на безопасность, которая придет со вступлением в НАТО. Это единственная карта, которую Трамп может разыграть, чтобы убедить украинцев прекратить воевать, считает Макфол.

Для достижения мирного соглашения Трамп должен сначала ускорить доставку военной помощи Украине, которая была уже одобрена, а затем заявить о намерении предоставить больше оружия, чтобы остановить нынешнее наступление России на Донбассе, где продолжается ожесточенная борьба, и тем самым создать тупиковую ситуацию на поле боя. При этом Альянс должен направить официальное приглашение в тот день, когда Зеленский и Путин договорятся о прекращении боевых действий.

После того, как НАТО предложит Украине присоединиться, страны-члены должны быстро ратифицировать решение о вступлении. Трамп должен лично заявить о своей безоговорочной поддержке, чтобы другие лидеры НАТО не затягивали процесс ратификации. Сейчас Трамп имеет огромный политический капитал, чтобы повлиять на некоторых потенциальных сторонников, включая Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Причитания скептиков, утверждающих, что Путин никогда не согласится на вступление Украины в НАТО, Макфол предлагает игнорировать. Позволить ему сорвать или отложить эти переговоры было бы признаком американской слабости как для Москвы, так и для Пекина.

Но если россияне будут настаивать, что вступление Украины в Альянс угрожает России – а они будут настаивать, – то Трамп сможет объяснить Путину, что членство в НАТО, наоборот, будет сдерживать Украину. Страна, конечно, никогда официально не признает российскую аннексию собственной территории, но возможность членства в НАТО может заставить ее согласиться на формулу, в которой Киев признает, что будет стремиться к воссоединению только мирными средствами. Западная Германия и Южная Корея согласились на такие условия в обмен на оборонные договоры с НАТО и США.

Корейский сценарий: у Трампа хотят все перевести на Европу

Он предусматривает заморозку по существующей линии боевого столкновения, отказ от НАТО, создание демилитаризированной зоны и введение миротворческих сил. Это решение, вероятно, ближе всего избранному президенту США. О таком сценарии некоторое время назад говорил и новый вице-президент в администрации Трампа Джей Ди Венс.

Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп отметил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хотел бы, чтобы европейские войска присутствовали в Украине для наблюдения за прекращением огня. По словам чиновников, он не исключил, что США поддержат это соглашение, при этом американские войска в нем не будут участвовать. Учитывая последние заявления Макрона и его визит в Польшу для обсуждения вопроса миротворческого контингента, Европа более чем реально рассматривает такую ​​возможность.

Однако озвучивается еще один подход – в международную миссию могут войти и силы государств, не являющихся членами НАТО, таких как Китай и Индия. Кстати, Трамп призвал Китай помочь в решении вопроса окончания войны в Украине и пригласил лидера КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, что является беспрецедентным шагом, ведь иностранные главы государств не присутствовали на инаугурации президента США с 1874 года: традиционно на церемонию приглашают послов и других дипломатов.

Сценарий: "европейский Израиль"

Прогнозируется, что такой сценарий запускается при условии, что Путин отвергнет предложение Трампа заморозить войну по линии фронта и сесть за стол переговоров. Он предполагает отсутствие членства в Альянсе, но чрезвычайно большую военную поддержку с его стороны и США. Именно такой пункт есть в плане спецпредставителя по Украине администрации Трампа – Келлога. Опять же, по сообщениям WSJ, на встрече в Париже Трамп сказал Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону, что он не поддерживает членство Украины в Организации Североатлантического договора, но хочет, чтобы после какого-либо прекращения боевых действий появилась сильная, хорошо вооруженная Украина.

Однако россияне при поддержке Орбана уже приступили к устранению такой возможности. Именно такой вывод можно сделать из последнего заявления Орбана, который сообщил, что якобы предлагал Зеленскому рождественское перемирие и обмен пленными, но украинский президент отказался от такого предложения. В Офисе Зеленского на это отреагировали, подчеркивая, что Украина сама ведет переговоры об обмене пленными и не нуждается в посредничестве.

Учитывая, что Орбан никогда не был самостоятельным творцом своих миротворческих усилий, все выглядит как определенный согласованный план. Причем в нем могут быть заинтересованы не только в Кремле, но и у Трампа.

Пока только Виктор Орбан и Кремль обвиняют Зеленского в том, что тот якобы не соглашается с такими вот миротворческими инициативами. Но после инаугурации, когда станет ясно, что Путин не сядет за стол переговоров без полной капитуляции Украины, этот тезис может прозвучать уже из-за океана.

Таким образом можно будет легко объяснить, что сам действующий украинский президент не желает реального мира, не ценит миротворческих усилий Трампа и поэтому не заслуживает помощи. То есть от образа украинского президента, символизирующего сопротивление собственного общества, российской агрессии, сейчас нужно перейти к образу, который не ценит миротворческие усилия.

Сегодня нельзя говорить даже гипотетически о начале переговоров

"На мой взгляд, сегодня главный вопрос не эти поиски формул, определение дат, форматов, а то, что, если мы хотим закончить войну, по крайней мере на приемлемых для нас условиях, мы и наши партнеры должны решить вместе с нами вопрос о том, чтобы остановить Путина. Без того, чтобы остановить продвижение России на фронте, нельзя говорить даже гипотетически о начале переговоров. Любой план, любое так называемое урегулирование без того, чтобы остановить Путина, – это план капитуляции Украины" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По мнению дипломата, то, что к переговорному процессу активно присоединился Виктор Орбан, очень неприятный сигнал, учитывая те взгляды, которые венгр имеет относительно войны в Украине, ее окончания. Сейчас также важно все же услышать лично от Трампа, какой же его план мира для Украины, какие его главные компоненты.

"В том, что мы узнали за последнее время, особенно в связи со встречей в Париже и из двух интервью, которые дал Трамп, и его сообщений в социальных сетях, есть два важных момента.

Первое – то, что он заявил, что он сейчас формулирует свое видение, свой план мира для Украины, как закончить, как он сказал, эту "уморительную" войну. Это опять же говорит о том, что бы ни говорили его советники, что нам нужно дождаться и услышать план от Трампа, который, как видим, еще не сформирован.

Второй момент – это, безусловно, то, что он сказал, что собирается уменьшить помощь Украине. Если смотреть на это в оптике переговоров, то это, в принципе, он посылает такой сигнал, из которого Путин может сделать вывод, что может далее наступать, Украина будет ослаблена. И соответственно, если говорить о тех предварительных заявлениях, что будет давление на Украину, будет давление на Россию, то я бы сказал, что сейчас имеем только давление в отношении Украины.

Пока заявления Трампа никак не стыкуются с планом Келлога. То есть как-то эти элементы пазла, они даже на этом этапе не складываются", – считает дипломат.

По мнению Олега Шамшура, ситуация для Украины остается очень тревожной, рискованной.

"Нужно понимать, что Трамп будет пытаться решать вопрос исходя из своих интересов, которые заключаются в том, чтобы прекратить войну как можно скорее, высвободить руки при любых условиях, в том числе за счет Украины", – констатировал Олег Шамшур.