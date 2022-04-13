Макрон заявил, что украинцы и россияне – братья, и призвал быть "осторожными" со словом "геноцид"

Президент Франции Эммануэль Макрон решил не называть военные преступления российских оккупантов в Украине, совершенные против мирного населения, геноцидом. Более того, он считает граждан воюющих стран "братьями".

Таким мнением французский лидер поделился в интервью телеканалу France 2. Журналисты спросили у политика, будет ли он, как президент США Джо Байден, говорить о массовых убийствах украинцев россиянами как о геноциде.

Макрон пояснил, что "эскалация риторики" вряд ли поможет завершить войну дипломатическим путем.

"Сегодня я был бы осторожным с такими терминами (как геноцид. – Ред.), потому что эти два народа – братья", – ответил он.

Видео дня

Президент Франции заявил, что будет продолжать попытки, насколько это возможно, остановить войну и восстановить мир в Украине.

"Я не уверен, что эскалация риторики будет этому способствовать", – сказал он.

В то же время Макрон прямо заявил о вине России за то, что она в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну.

"То, что мы можем с уверенностью сказать, – ситуация неприемлема и это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле – нашей европейской земле", – сказал лидер Франции. Он отметил, что все случаи необходимо тщательно расследовать.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, 24 апреля во Франции состоится второй тур выборов президента.

Ультраправая соперница Макрона Марин Ле Пен, согласно последним опросам, сокращает разрыв с действующим главой государства, хотя за него все равно большинство – 54%.

По результатам первого тура Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,41%. Остальные участники не пересекли отметку в 10% голосов. Большинство кандидатов, которые проиграли, призвали свой электорат отдать голоса действующему президенту Франции.

Примечательно, что Марин Ле Пен обвиняют в тесной связи с Россией. Она обещала, что в случае победы на выборах президента выведет государство из состава НАТО, чтобы страна не была втянута в чужие конфликты.