Макрон заявил, что украинцы и россияне – братья, и призвал быть "осторожными" со словом "геноцид"
Президент Франции Эммануэль Макрон решил не называть военные преступления российских оккупантов в Украине, совершенные против мирного населения, геноцидом. Более того, он считает граждан воюющих стран "братьями".
Таким мнением французский лидер поделился в интервью телеканалу France 2. Журналисты спросили у политика, будет ли он, как президент США Джо Байден, говорить о массовых убийствах украинцев россиянами как о геноциде.
Макрон пояснил, что "эскалация риторики" вряд ли поможет завершить войну дипломатическим путем.
"Сегодня я был бы осторожным с такими терминами (как геноцид. – Ред.), потому что эти два народа – братья", – ответил он.
Президент Франции заявил, что будет продолжать попытки, насколько это возможно, остановить войну и восстановить мир в Украине.
"Я не уверен, что эскалация риторики будет этому способствовать", – сказал он.
В то же время Макрон прямо заявил о вине России за то, что она в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну.
"То, что мы можем с уверенностью сказать, – ситуация неприемлема и это военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле – нашей европейской земле", – сказал лидер Франции. Он отметил, что все случаи необходимо тщательно расследовать.
Напомним:
Американский президент Джо Байден ранее назвал войну в Украине геноцидом украинского народа, за которым стоит российский диктатор Владимир Путин.
Глава украинского государства Владимир Зеленский высоко оценил это заявление, отметив, что только настоящие лидеры называют вещи своими именами.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал: использование указанного термина Байденом – это шаг к тому, чтобы заставить Российскую Федерацию сесть на скамью подсудимых.
Как писал OBOZREVATEL, 24 апреля во Франции состоится второй тур выборов президента.
Ультраправая соперница Макрона Марин Ле Пен, согласно последним опросам, сокращает разрыв с действующим главой государства, хотя за него все равно большинство – 54%.
По результатам первого тура Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,41%. Остальные участники не пересекли отметку в 10% голосов. Большинство кандидатов, которые проиграли, призвали свой электорат отдать голоса действующему президенту Франции.
Примечательно, что Марин Ле Пен обвиняют в тесной связи с Россией. Она обещала, что в случае победы на выборах президента выведет государство из состава НАТО, чтобы страна не была втянута в чужие конфликты.