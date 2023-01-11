Без шансов на обжалование в судах: Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий

На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий. Решение нельзя будет обжаловать в судах.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще от четырех депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах", – написал в своем Telegram-канале.

По словам Арахамии, такой шаг "и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам не зависимо от названия партии".

"Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины", – заверил парламентарий.

Очевидно, речь идет о следующих политиках:

– Виктор Медведчук,

– Тарас Козак,

– Андрей Деркач,

– Ренат Кузьмин.

Накануне президент Владимир Зеленский лишил их гражданства; сообщалось, что они также будет лишены мандатов в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Зеленский направил в Верховную Раду запрос о возможности лишения мандатов депутатов от запрещенной ОПЗЖ.

Напомним также, в Раде лишили мандата депутата от ОПЗЖ Юлии Левочкиной, которая накануне вторжения РФ сбежала в Европу. Она сама написала соответствующее заявление.