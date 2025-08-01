'Без предпосылок и проволочек': 'Евросолидарность' призвала Кабмин немедленно назначить руководителя БЭБ

Фракция "Европейская Солидарность" требует от Кабинета министров Украины немедленно, "без всяких предпосылок и проволочек" выполнить нормы закона и назначить избранного руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы.

"Последние заявления премьер-министра Украины Юлии Свириденко относительно требования правительства к победителю конкурса на должность руководителя БЭБ Александар Цивинского пройти полиграф – это правовой нигилизм и попытки заговорить и затянуть процесс, попытка дискредитации кандидата и конкурсной комиссии", – считают в "ЕС".

Там отметили, что в соответствующем законе нет нормы о полиграфе, а Кабмин должен не трактовать законодательство по своему усмотрению, а "неукоснительно соблюдать закон".

В "Евросолидарности" напомнили, что еще 11 июля зарегистрировали в Верховной Раде постановление #13470 о назначении руководителя БЭБ, поскольку промедление Кабмина подрывает "доверие общества и наших западных партнеров".

"Реформа БЭБ, так же как немедленное реформирование и перезагрузка дискредитированных АРМА и ГБР – это ключевые маяки для продолжения помощи от МВФ и Ukraine Facility", – напомнили в "ЕС".

Во фракции также отметили, что Еврокомиссия ожидает от Киева не только назначения руководителя БЭБ, но и перезагрузки ГБР и отмены практики внесудебных санкций против оппозиции.

В "Евросолидарности" также призвали Свириденко отменить правительственный приказ о запрете выезда за границу женщин – депутатов местных органов власти и ограничения межпарламентской деятельности депутатов ВР.

"Очень не хотелось бы, чтобы в сентябре Украина получила еще одну "черную метку" Брюсселя за срыв реформ и невыполнение обязательств", – говорится в заявлении фракции.