В Кремле в очередной раз вспомнили о возможности переговоров с Украиной, но на этот раз озвучили новую "хотелку". Страна-агрессор была бы не против, если бы в процессе не участвовали посредники.

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Соответствующее заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью пропагандистскому информационному агентству. Он назвал прямые переговоры без посредников "лучшим вариантом".

"Если и когда эти контакты возобновятся, они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом", – сказал россиянин.

Представитель российского политического руководства объяснил: мол, западные посредники "часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах".

Полищук напомнил, что до этого российская и украинская стороны общались напрямую на площадках, "которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим". Он имеет ввиду три встречи делегаций после начала полномасштабного вторжения, которые произошли в феврале-апреле 2022 года в Беларуси и Турции.

"Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами", – сказал чиновник.

Напомним: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк недавно раскрыл ранее неизвестные детали переговоров с россиянами в начале полномасштабной войны. Члены российской делегации действительно верили, что в Украине есть группа нацистов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас "нет перспектив" для мирных переговоров с Украиной. В этом пособник Владимира Путина обвинил наше государство и страны Запада.

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация намерена предложить Украине "корейский вариант" урегулирования войны. Этот путь предполагает разделение страны.

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