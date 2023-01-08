Россия может предложить Украине ''корейский вариант'' урегулирования войны, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация намерена предложить Украине "корейский вариант" урегулирования продолжающейся войны. Этот путь предполагает разделение страны.

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В то же время он указал на возможное обострение боевых действий в феврале 2023 года. Об этом политик рассказал в эфире телемарафона.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель" (за ней была поделена Северная (КНДР) и Южная Корея. – Ред.). Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это "38 параллель", – выразил убеждение Данилов.

Однако, подчеркнул он, в Южной Корее, где в свое время согласились на такой вариант, считают подобное решение большой ошибкой.

"Недавно, общаясь с представителями страны, я обратил внимание… Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения. Сегодня есть проблемы", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов говорит, что замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они готовы на много уступок". В частности, чтобы якобы зафиксировать статус-кво, как есть – с сегодня на сегодня. А также заставить украинцев, чтобы они вышли в какое-то перемирие.

В то же время секретарь СНБО отметил, что есть много маркеров, свидетельствующих о возможном обострении боевых действий в феврале 2023 года.

"Очень много маркеров, из которых можем сделать вывод, что мы входим в определенную фазу активизации", – подытожил Данилов.

Ранее он прокомментировал "рождественское перемирие", которое объявил кремлевский диктатор. Политик сравнил Путина с чертом из произведения украинского писателя Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря состоялось первое в этом году заседание СНБО, на нем был утвержден План рассмотрения вопросов на предстоящих встречах. Впоследствии у Данилова раскрыли первые детали плана действий на 2023 год.

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