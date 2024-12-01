Бербок обвинила Китай в поставке оружия Путину и вспомнила о захватнической войне против Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала поддержку Китаем войны России против Украины. Такое заявление она сделала в преддверии своего визита в Пекин.

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Ее слова приводит агентство Bloomberg. В частности, она обвинила КНР в помощи России оружием для войны. И добавила, что "жестокая захватническая война Путина против Украины является прямой угрозой миру в Европе".

"Вместо того чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность в мире как постоянный член Совета Безопасности ООН, Китай противостоит нашим основным европейским интересам своей экономической помощью и оружием России", – заявила глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Bloomberg также пишет, что Евросоюз хочет ввести санкции против китайских компаний, которые могли помогать россиянам разрабатывать ударные беспилотники для войны против Украины.

Отмечается, что Бербок обсудит этот вопрос со своим китайским коллегой Ван в Пекине, куда она вылетает с двухдневным визитом. Также министерша обсудит гуманитарную ситуацию в Китае и тарифы ЕС на китайские электромобили.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках рабочего визита посещает КНР в воскресенье, 1 декабря. На следующий день она встретится с министром иностранных дел Китая Ван И и будет говорить с ним, в частности, о войне России против Украины. Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер заявил, что одним из важных аспектов разговора станет возможная поддержка Пекина Москвы.

Ранее сообщалось, что Китай считает официальные контакты между Пхеньяном и Москвой внутренним делом этих стран и воздерживается от комментариев по поводу отношений Северной Кореи с Россией, а также их влияния на эскалацию российско-украинской войны.

Кроме того, китайское правительство игнорирует факты снабжения Северной Кореей оружия и военных в Россию, что является нарушением санкций Совбеза ООН. Официальный Пекин заявляет об отсутствии доказательств незаконных соглашений между диктаторскими режимами Пхеньяна и Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай стал гораздо жестче по отношению к Западу. Пекин довольно активно в последнее время критикует НАТО и санкции против России. Говорит, что поставка оружия Украине приводит к затягиванию войны. Ранее китайские дипломаты не выступали на таком уровне с подобными агрессивными заявлениями.

С другой стороны, Китай говорит, что не будет снабжать оружие России. То есть, в Китае такая концепция тоже усиливается. Мол, мы требуем от Запада не поставлять оружие Украине, со своей стороны мы не будем поставлять оружие нашему союзнику. Все для того, чтобы они скорее договорились.

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