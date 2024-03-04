Китай может остановить войну и предоставить гарантии: какие последствия это будет иметь для Украины. Интервью с Портниковым

2 марта спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал "миротворческое" турне в Россию, Украину и страны Европейского Союза.

Визит проходит в рамках "второго раунда челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса" - так в Китае называют полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины.

В прошлом году Ли Хуэй уже ездил по этому маршруту и проводил переговоры, но как-то заметный результат достигнут не был. Также Китай обнародовал документ, который назвал "основой для политического разрешения конфликта", однако Украина считает, что он не содержит никаких реалистичных предложений, ведущих к справедливому миру, а только играющих на руку России.

С начала войны Китай заявляет о своей нейтральности, однако его неоднократно критиковали за отказ однозначно осудить российское вторжение. Китай также не присоединился к западным санкциям против России и увеличил объемы торговли с агрессором, в том числе помогая поддерживать работу военной промышленности. Если бы не экономическое и политическое "плечо" Китая, ситуация на поле боя сейчас была бы, наверное, совсем другой.

Своим мнением относительно того, к чему на самом деле стремится Китай и каким образом видит урегулирование войны в Украине, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

– Китай начинает очередную серию своих "мирных" инициатив в то время, когда западная поддержка Украины хромает, а Россия увеличивает свой напор. Год назад Пекин опубликовал свои предложения по "урегулированию украинского кризиса". Украина достаточно жестко ответила на эти "12 мирных шагов", заявив , что они на самом деле выгодны только одной стороне – России. Насколько сегодня реальны стремления китайцев вмешаться в ситуацию и изменить ее? Можно ли ожидать каких-либо конкретных результатов от "миротворческого" турне спецпредставителя КНР?

– Я считаю, что Китай просто пробует "температуру воды". Как в прошлый раз, так и сейчас. Он пытается понять, насколько стороны готовы к перспективам мирного регулирования, которые с одной стороны могли бы поставить точку на горячей фазе боевых действий, а с другой стороны не привели бы к поражению союзника КНР – Российской Федерации, это достаточно простая идея, которая есть у китайского руководства.

В Пекине могут считать, во-первых, что после контрнаступления в прошлом году в Украине уже осознали свои реальные возможности на театре боевых действий, и сейчас будут более взвешенно относиться к предложениям, выдвигаемым в КНР. Во-вторых, что на Западе поняли бесперспективность помощи Украине, и таким образом будут более благоприятно относиться к прекращению войны и перспективе возобновления экономических отношений с РФ.

Поэтому Китай просто может проверить настроение сторон. Познакомьтесь в Киеве, в Москве, в европейских столицах. Если будет ощутимо, что они готовы договариваться, конечно, с точки зрения китайского видения, Китай будет продолжать эти усилия. Если станет очевидно, что стороны не готовы договариваться, он еще на год сделает паузу в своих усилиях. То есть снова ничего особенного не произойдет.

Есть еще один мотив для этого турне. Это Форум мира на высшем уровне, который собираются провести в Швейцарии, о котором так много говорят в Киеве.

То есть Китай взвешивает, принимать ли вообще участие в таком форуме и в каком формате. Или избежать его. Потому будет выяснять, условно говоря, участников и уровень представительства. Им необходимо получить информацию. Лучшего человека с точки зрения обязанностей, который может это сделать, чем Ли Хуэй, не существует.

– Китай, по крайней мере, официально обеспокоен тем, что война затягивается и публично выступает за начало диалога и ее прекращение. При этом Пекин так и не осудил Россию и открыто называет США и Запад ответственным за войну. Китай не присоединился к санкциям Запада против России, достаточно активно помогает политической и экономической поддержкой, что позволяет Путину чувствовать себя достаточно уверенно. Какого мира стремится Пекин в отношении войны в Украине и стремится ли вообще?

– Справедливого, для себя и своих союзников, конечно, с китайской точки зрения. Есть китайская концепция биполярного мира, в которой США и КНР просто защищают свои сферы интересов. Российская Федерация находится в сфере интересов Китая, а значит, как выглядит справедливый мир по-китайски – Запад должен обеспечить урегулирование ситуации, когда те страны, которые являются частью постсоветского пространства, возвращаются в сферу влияния Москвы.

При таком развитии событий Украина даже может сохранить свой суверенитет. И Китай станет гарантом этого суверенитета. Однако, по мнению китайцев, это должна быть некая "лукашенковская" Украина. Должен появиться человек, который будет гарантировать, что эта Украина будет находиться в сфере влияния России, сотрудничать с Китаем и не делать никаких шагов в сторону Запада. И что эта человек всегда может, скажем так, остановить тех опрометчивых представителей собственного общества, которые желают другого, то есть как это делают у себя Путин и Лукашенко.

Если такая Украина появится, с Украиной Китай будет сотрудничать вместе с Россией. Другая Украина Китаю не нужна.

В Пекине уверены, если бы не помощь Запада, Китай уже давно вместе с Россией смог бы "убедить" Украину выбрать тот вариант цивилизационного развития, который уже решен для нее в Пекине и Москве, а именно сателлита Российской Федерации.

– То есть сегодня нереально надеяться, что Китай поможет завершить войну и установить справедливый для Украины мир?

– Ему выгодна война, как еще один шаг к биполярному миру. Потому что, в конце концов, Китай всегда сотрудничает именно с теми странами, которые готовы принять его концепцию. Это должны понять те люди, а их немало в украинских властях, которые до сих пор верят, что если они не смогут найти общий язык с Западом, им поможет Китай. Так вот необходимое условие сотрудничества с Китаем – нормальные отношения с Россией.

Призом для такой Украины Китай может сделать сохранение ее государственности, возможно, в ограниченных границах. При этом в Пекине это уже будут считать подарком Украине, потому что с точки зрения китайского руководства бывшие советские республики вообще имеют ограниченный суверенитет. И если Китай гарантирует продолжение этого суверенитета, это уже огромный компромисс с его стороны.

– Возможно ли изменение китайского подхода к украинской войне и ее решению?

– У Китая и так изменилась риторика, он стал гораздо более жестким по отношению к Западу. Пекин в последнее время довольно активно критикует НАТО и санкции против России. Говорит, что поставка оружия Украине приводит к затягиванию войны. Раньше китайские дипломаты не выступали на таком уровне с такими агрессивными заявлениями.

С другой стороны, Китай говорит, что не будет поставлять оружие России. То есть, в Китае такая концепция тоже усиливается. Мол, мы требуем от Запада не поставлять оружие Украине, в свою очередь, мы не будем поставлять оружие нашему союзнику. Все для того, чтобы они скорее договорились.

– При каком развитии событий сегодня можно остановить войну?

– Это зависит от двух совершенно конкретных вещей. От того, готова ли Украина даже фактически, не юридически, признать факт контроля РФ над частью своей оккупированной территории. И от того, готова ли Российская Федерация согласиться с тем, что ее дальнейшие территориальные завоевания в Украине будут заблокированы. Это стартовая позиция. Уже мы говорим о нейтралитете, НАТО. Это следующие пункты дискуссии. Но первый – конечно, территориальный.

При этом пока я не вижу ни в Киеве, ни в Москве малейших признаков идти на такие шаги. Украинское общество абсолютно твердо настроено на возвращение к границам 1991 года, и Россия твердо настроена на возвращение к границам 1991 года, но СССР. До того момента, пока настроения в Москве не изменятся более реалистичными, война России и Украины может продолжаться годами.