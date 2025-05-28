Беларусь приняла неожиданное решение по учениям "Запад": есть ли угроза для Украины

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что совместные с РФ учения "Запад-2025" переносятся от западных границ вглубь беларуской территории. Целью якобы является подтверждение "готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

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Такое заявление Хренин сделал на заседании совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду, 28 мая, сообщила пресс-служба минобороны Беларуси. По его словам, учения Беларуси и РФ "по интенсивности и масштабам" якобы всегда было несопоставимо с учениями НАТО.

"Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", – сказал министр.

Он добавил, что этим "мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности", "не надеясь на конструктивную ответную реакцию".

"Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", – заявил Хренин.

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко в свою очередь сообщил, что план учения с сокращенным почти вдвое количеством участников был утвержден еще в апреле.

В Государственной пограничной службе Украины ранее заявили, что на границе с Беларусью не фиксируется ударной группировки, однако это направление остается угрожающим, пока белорусский режим будет поддерживать страну-агрессора РФ.

"Наблюдаем за теми анонсированными совместными учениями, которые должны состояться в Беларуси и РФ. В это время, когда отмечалось об активной фазе проведения учений, в частности, возможно, с привлечением отдельных подразделений армии РФ, риск угрозы для Украины будет расти", – сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко 22 мая.

А исследователь Программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Антон Оксентюк указал, что группировка войск РФ и Беларуси – не временное формирование, а институционально закрепленный инструмент военного присутствия России в Беларуси, который представляет долговременную угрозу для Украины и восточного фланга НАТО, не меньшую, чем военные базы РФ в Калининграде.

"Структура Региональной группировки войск позволяет России в любой момент и без каких-либо юридических проблем ввести любое количество собственных войск на территорию Беларуси, а это в свою очередь позволяет создать прямое и долгосрочное постоянное военное давление как против Украины с севера, так и против Польши или Литвы", – цитирует эксперта "Укринформ".

Оксентюк добавил, что угроза будет сохраняться даже в поствоенный период – "на десятилетия вперед".

Если с марта 2024 года количество военных РФ в Беларуси установилось на уровне около 2 тысяч человек. Однако, по его словам, то, в частности, в случае прекращения войны Москва может быстро разместить там около 20-25 тысяч на длительный срок.

"Это означает, что и Украина, и Польша, и Литва должны начать учитывать Региональную группировку войск и все белорусское направление в долгосрочном оборонном планировании", – сказал эксперт.

По его словам, можно также привлечь Францию и Германию "для обсуждения вопроса восточной угрозы не как теории, а как реально действующего механизма".

Как сообщал OBOZ.UA, глава СВР Украины Олег Иващенко на днях рассказал, что в 2022 году РФ давила на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот вел страну в войну против Украины. Однако сами белорусы – и военные, и обычные люди – этого не хотят, а армия Беларуси пока не способна на масштабные боевые действия.

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