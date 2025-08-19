'Бастион против гуннов': Трампа поразили аргументы лидеров Европы, почему Донбасс нельзя отдавать Путину

Во время переговоров в Вашингтоне европейские лидеры сумели объяснить президенту США Дональду Трампу всю опасность возможных уступок России. Европейцы разговаривали с американским лидером понятным языком, используя сравнения и метафоры, аргументировали, почему Донбасс нельзя отдавать Путину.

В конце концов европейским лидерам удалось поразить Дональда Трампа – и он изменил свое мнение. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, подготовленная Белым домом карта восточной Украины, которую вместе просмотрели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, продемонстрировала, что Россия уже контролирует около 76% Донецкой области. В этом регионе, на который Кремль претендует полностью, размещены одни из самых мощных оборонительных укреплений Украины.

Чтобы объяснить масштаб угрозы, европейские лидеры приводили примеры, которые могли бы быть понятными для Трампа.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил требование Кремля отдать России весь Донбасс с требованием от США отказаться от Флориды.

А президент Финляндии Александер Стубб на закрытых переговорах назвал украинские города Краматорск и Славянск "бастионом против гуннов".

По словам источников издания, именно эта метафора произвела на Трампа наибольшее впечатление.

Напомним, в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После ее завершения Зеленский рассказал о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

В то же время Дональд Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ.

Также президент США заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским. Однако заявления, звучавшие из Кремля, вызвали определенные сомнения относительно того, что российский диктатор согласился на такую встречу.

Как сообщал OBOZ.UA:

США и союзники по ЕС предварительно договорились, что трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина состоится в Европе. Джорджия Мелони предложила Рим как место проведения этого саммита, а Макрон – Женеву. Министерства иностранных дел Италии и Швейцарии заявили о своей готовности провести переговоры. Известно, что Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, но Путин предпочитает Женеву.

В то же время федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что такая встреча вообще состоится. По словам канцлера ФРГ, у Путина просто может не хватить смелости решиться провести переговоры с Зеленским.

