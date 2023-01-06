Байден: война в Украине находится в критической точке, мы должны предоставить Украине максимальную помощь

Российская война в Украине достигла критической точки. В США считают, что наше государство нуждается в максимальной помощи.

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Об этом заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит журналистка Дженифер Якобс. Она процитировала лидера США на своей странице в Twitter (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", – заявил Байден на заседании кабинета министров.

По его словам, страна-агрессор продолжает предпринимать варварские действия.

"Россия не пытается тормозить. Действия, которые они предпринимают, такие же варварские, как и год назад", – добавил президент США.

Напомним: Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину боевых машин Bradley. Соответствующую информацию ранее подтвердил и Байден.

Кроме того, ранее Байден подписал бюджет Америки на 2023 финансовый год. Он предусматривает предоставление $45 млрд помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, после знакового визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, в Белом доме заговорили о возможности такой же встречи с Байденом и для кремлевского диктатора Владимира Путина. Чтобы скорей прекратить войну в Украине, американская сторона готова и на такой дипломатический шаг.

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