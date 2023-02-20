Байден в Киеве: впереди тяжелые дни, недели и годы, Путин хочет стереть Украину с карты

Спустя почти год войны против Украины более чем очевидно, что целью российского диктатора Владимира Путина является полное уничтожение украинского государства. Однако сейчас он терпит поражение, а Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге во время визита в Киев 20 февраля, передает "РБК-Украина". В то же время он отметил, что впереди страну ждут тяжелые дни и годы.

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина – стереть Украину с карты", – подчеркнул американский лидер.

По его словам, кровавая военная кампания Путина проваливается, его оккупационные войска потеряли половину территорий, которые захватили с начала вторжения 24 февраля 2022 года, и сейчас несут тяжелые человеческие потери. Кроме того, многие россияне уезжают из РФ и не вернутся домой, поскольку не видят там будущего.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", – констатировал Байден.

Президент США добавил, что ранее Украина была слабой, а Запад – разделенным, и на этом строился расчет главы государства-террориста РФ.

"Путин думал, что продержится дольше нас. Но не думаю, что он так считает сейчас", – заявил Байден, пообещав поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Также он признался, что совершил неожиданную поездку в Украину, поскольку "критически важно", чтобы ни у кого "не было никаких сомнений" в поддержке Штатами Киева и Зеленского.

Напомним, предварительно визит американского президента в Киев не анонсировался. В то же время с самого утра 20 февраля в украинской сети распространялись слухи о возможном приезде Байдена именно в Украину. Их прокомментировали в МИД, заявив, что "готовится сюрприз". Подтвердили же новость первые фото и видео, на которых лидер США почтил память украинских Героев, отдавших жизнь за родную страну.

Байден заявил, что США официально объявят о новом пакете военной помощи Украине во вторник, 21 февраля. Речь идет о вооружениях и средствах на $500 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне устроили истерику из-за визита Байдена в Киев и требовали бомбардировок. В частности, жители страны-агрессора в очередной раз продемонстрировали свою сущность, заявляя о необходимости забрасывать Украину ракетами "Калибр" и "Кинжал". В то же время некоторые признали, что это политическое событие стало "демонстративным" унижением России.

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