Байден: Путин обстреливал больницы, детсады и церкви 25 декабря и на Новый год, а сейчас хочет передохнуть

Президент США Джо Байден скептически отнесся к распоряжению российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь во время православных рождественских богослужений 6 и 7 января. По мнению американского лидера, Путин просто ищет возможность взять паузу, чтобы передохнуть.

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Об этом пишет американское агентство CNN. Издание отметило, что Байден напомнил, как Россия обстреливала больницы, детсады и церкви и 25 декабря, и на Новый год.

"Я не хочу отвечать на все, что говорит Путин. Мне это было интересно. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 числа и на Новый год", - сказал Байден журналистам в четверг.

"Я имею в виду, я думаю, что он пытается найти немного кислорода", – добавил президент США.

Напомним, в четверг, 5 января, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на 36 часов, который будет действовать "по всей линии боевого столкновения в зоне СВО", начиная с полудня 6 января. Согласно заявлению главы Кремля, пауза позволит православным христианам посещать рождественские службы.

При этом Путин призвал Украину также ввести режим прекращения огня в Рождество. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии также отреагировали на "рождественское перемирие" Путина. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что по заявлениям российского диктатора Владимира Путина о введении режима прекращения огня в Украине стоит желание взять временную паузу и продолжить наступление. Реальным прекращением огня стало бы выведение оккупационных войск с территории Украины.

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