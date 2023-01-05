'Если бы Путин хотел мира, то вернул бы солдат домой': в Германии отреагировали на 'рождественское перемирие'

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что за заявлениями российского диктатора Владимира Путина о введении режима прекращения огня в Украине стоит желание принять временную паузу и продолжить наступление. Реальным прекращением огня стало бы выведение оккупационных войск с территории Украины.

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Об этом она написала в своем Twitter. Глава немецкой дипломатии подчеркнула, что Германия продолжит поддержку Украины в ее борьбе с агрессором.

"Если бы Путин хотел мира, он бы вернул своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва", - заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Бербок подчеркнула, что так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.

"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого соприкосновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Добавим, что глава РПЦ Кирилл призвал к рождественскому перемирию в Украине, цинично назвав войну "междоусобным конфликтом".