Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь для безопасности Украины: что известно

Президент США Джо Байден 30 декабря объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов на помощь для безопасности Украины. Американский глава подчеркнул, что украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии.

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"По моему указанию Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося срока моего пребывания у власти", – отметил он. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

2,5 млрд долларов включают дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию на сумму 1,25 млрд и пакет Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на 1,22 млрд долларов.

Часть средств можно будет "немедленно использовать на фронте". Также – обеспечить долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения.

"Я поручил своей администрации продолжать оказывать Украине как можно большую помощь как можно быстрее..." – заявил Байден.

Он добавил, что министерство обороны США "в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины".

Также президент США отметил, что, как он и обещал, Пентагон использовал все средства по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI), выделенные Конгрессом в апреле.

Как писал OBOZ.UA, 30 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Штаты предоставят нашей стране 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных активов РФ. Соответствующее соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком.

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