Байден и Трамп одержали новые победы на праймериз в США

Президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп выиграли праймериз в штате Луизиана. Политики набрали большинство голосов делегатов Демократической и Республиканской партии соответственно.

Кроме того, Байден участвовал в праймериз Демократической партии в Миссури, но результаты будут объявлены на следующей неделе. Об этом сообщает AP News.

В штате Луизиана Трамп получил 90% голосов, Никки Хейли – 6,6%, а Рон Десантис всего 1,6%. В то же время Байден набрал в этом штате 85,9% голосов, Марианн Уильямсон – 4,8%, а Дин Филлипс – 2,6%.

Политические обозреватели уверены, что Байден и Трамп уже победили своих основных конкурентов, но инсайдеры по-прежнему внимательно следят за праймериз на предмет явки и признаков протеста избирателей. По мнению Байдена, некоторые либералы выражают свое недовольство войной Израиля против террористов ХАМАС.

С тех пор, как Израиль начал наступление, властями Газы было убито более 30 тыс. человек, две трети из которых – женщины и дети. В связи с этим движение протеста, начатое арабо-американскими общинами в Мичигане, распространилось на несколько других штатов.

Примечательно, что Трамп является доминирующей фигурой в Республиканской партии и уже третий раз подряд подает свою кандидатуру на выборы. Однако одиозный политик сталкивается с противоречиями со стороны людей, обеспокоенных огромной юридической угрозой. В частности, часть американцев обеспокоены, что срок его полномочий в Белом доме закончился вскоре после восстания, организованного его сторонниками и подогреваемого его ложными теориями о фальсификации выборов.

Напомним, действующий президент США Джо Байден с минимальным отрывом опережает своего основного оппонента на президентских выборах Дональда Трампа. За нынешнего лидера страны готовы проголосовать 45% респондентов, тогда как за экс-президента 44%.

Ранее Байден подверг резкой критике одиозного американского политика Дональда Трампа. Глава государства пошутил о психическом состоянии своего оппонента.

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