Австрия заинтересована в восстановлении Украины и продолжит оказывать гуманитарную помощь, – Елена Кондратюк

Заместитель главы украинского парламента Елена Кондратюк встретилась в Вене с президентом Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем. Это первая очная встреча руководства Верховной Рады с вновь избранным спикером австрийского парламента.

Видео дня

Об этом идет речь на сайте ВР. Отмечается, что Австрия заинтересована в реализации проектов восстановления Украины и продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку нашему государству.

Вицеспикер Елена Кондратюк поблагодарила Австрию за оказанную помощь и заботу о почти 80 тыс. украинских вынужденных переселенцев. Она подчеркнула, что Австрия — нейтральное государство и не может оказывать военную помощь, однако направила Украине 800 млн. евро гуманитарной и финансовой поддержки.

"Мы очень ценим этот вклад. Также рассчитываем на поддержку Австрией членства Украины в ЕС и открытие первых переговорных кластеров. Ценим позицию Вены: никаких мирных переговоров об Украине без Украины", – подчеркнула Елена Кондратюк.

"Для Австрии Украина всегда была и остается чем-то особенным. Наш военный нейтралитет запрещает нам посылать хотя бы один шар, но ничто не запретит нам приобщаться к восстановлению Украины и гуманитарной помощи", — отметил Вальтер Розенкранц.

Он добавил, что Австрия заинтересована в восстановлении образовательной и медицинской инфраструктуры, а также инвестициях в украинскую экономику.

Заместитель Председателя Верховной Рады одновременно поблагодарила австрийский бизнес — а это почти 200 компаний, которые с начала войны не прекращали свою деятельность в Украине. Кроме того, стороны обсудили помощь украинским детям и реализацию гуманитарных инициатив.

"Акцентировала на грубых нарушениях Россией прав украинских детей: их незаконной депортации, искоренении украинской идентичности и милитаризации. Под такой угрозой сейчас 1 миллион 600 тысяч наших детей на временно оккупированных территориях", — отметила Елена Кондратюк.

Вицеспикер Парламента Украины также обратилась к Президенту Национального совета Австрии с просьбой содействовать оздоровлению и психологической реабилитации украинских детей войны в Австрии.