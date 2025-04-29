Австралия задерживает передачу Украине обещанных танков M1A1 Abrams: СМИ назвали причину

Десятки списанных танков M1A1 Abrams, которые правительство Австралии обещало Украине в прошлом году, до сих пор не были переданы. Представители австралийского министерства обороны частично возлагают вину за задержку передачи техники на Соединенные Штаты.

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Из-за позиции Белого дома 59 танков все еще ожидают окончательного разрешения на отправку в Украину. Об этом сообщает ABC News.

Австралия объявила о передаче танков M1A1 Abrams украинской армии в рамках пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов еще в середине 2024 года. В прошлом месяце впервые стало известно о сложностях с запланированной передачей американских танков после того, как президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине.

Теперь представители министерства обороны Австралии, осведомленные о ситуации, утверждают, что процесс сталкивается с еще большей неопределенностью, поскольку официальное разрешение, которое должно быть дано США для передачи машин M1A1 другой стране, еще не получено.

Один из военных чиновников на условиях анонимности рассказал, что теперь Австралия и вовсе сомневается, стоит ли передавать танки Украине. По его словам, башня танка – самое слабое место M1A1 Abrams, а беспилотники стали основной опасностью для бронетехники.

"Существует также обеспокоенность тем, что с учетом возможного заключения мирного соглашения будет неловко иметь танки на борту кораблей посреди океана, а также ощущается нехватка квалифицированного персонала, необходимого для присмотра за активами в море", – сказал анонимный источник.

Ранее американские чиновники утверждали, что в прошлом году Пентагон предостерег Австралию от передачи устаревших танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники на территории Украины. Тем не менее представитель министерства обороны Австралии заявил, что его страна по-прежнему придерживается цели по поставке M1A1 Abrams в 2025 году.

"Австралия поддерживает Украину и украинский народ в их защите от неспровоцированной, незаконной и безнравственной агрессии России. Это подтверждается обязательством Австралии выделить более 1,5 млрд долларов США на поддержку, включая более 1,3 млрд долларов США в виде военной помощи", – заявил представитель оборонного ведомства.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия и дальше будет поставлять оружие Украине. Это будет происходить, даже если Соединенные Штаты прекратят свою помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сказала, что Украина уже получила от ЕС более миллиона снарядов. Есть возможность увеличить количество заказанных и переданных артиллерийских боеприпасов до 2 млн до конца 2025 года.

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